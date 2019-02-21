Murat Aydın'ın Çubuklu'daki esnaf ziyaretinde renkli anlar yaşandı

Vatandaşlardan seçimlerde destek sözü de alan Aydın ile genç bir kız arasında dakikalarca yaşanan sohbet duyanları kahkahaya boğdu.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kalan çalışmalarına tam gaz devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu semtinde esnafları ziyaret etti. Çubuklu'daki Halil Ağa Merkez Camii'nde öğle namazını kıldıktan sonra cemaatle tokalaşan Aydın ardından semtteki bir kıraathaneye girdi. Burada vatandaşlarla oturan Aydın onların sorunlarını dinleyerek not aldı ve seçimlerin sonunda sorunları büyük ölçüde çözeceklerini ifade etti.

Aydın'dan taksi şoförüne “Hasılat sağlam olsun”

Kıraathane ziyaretinin ardından Çubuklu taksi durağına giren Başkan adayı Aydın, taksi ve şoför sayısını öğrendikten sonra şoförler ile durak arasında iletişimin sağlandığı bas-konuş sistemini eline aldı. Şoförlerle sistem üzerinden sohbet eden Aydın'ın kendisine cevap veren bir şoföre, “Hasılat sağlam olsun” cümlesi gülüşmelere neden oldu. Buradan börek salonuna ve başka bir kıraathaneye giden Aydın, vatandaşlarla tokalaştıktan sonra yolda gördüğü üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Genç kızın “ateist değilim” esprisi kahkahaya boğdu

Öğrencilerle sohbetinin ardından bir markete giren Başkan adayı Aydın'ın “Sen nerelisin” diye sorduğu 15 yaşındaki Şeyma ismindeki genç kız, “Karışığım” diye yanıt verdi. Bunun üzerine “daha evvelin” diye soran Aydın'a 3 kez “Beykozluyum” diyen genç kızın, “ateist değilim” demesi duyanları kahkahaya boğdu. Annesinin söze girmesi üzerine “kızın çok uyanık” diyen Aydın'ın “Dünyanın en meşhur futbol takımı hangisi?” sorusuna yine genç kız, “Beykoz, benim için Beykoz” diye karşılık verdi. Aydın ardından Şeyma'ya İspanyol takım Barcelona'nın tarihini anlatarak, “Orada yıldızlar var. Ben de o yıldızların arasına geldim, tabi hizmet olarak” dedi.

“Benim yüzümü unutma, bu söylediklerini sana hatırlatacağım”

Şeyma'nın annesinin, “Beykoz çok geri kaldı” demesi üzerine ise Aydın, “Ben 20 yıldır belediye başkanıyım, benim akrabalarım da Beykoz'dadır. Zeytinburnu buranın kat ve kat aşağısındaydı” ifadelerini kullandı. Daha sonra da genç kıza ve annesine Zeytinburnu'nda yaptığı icraatlardan örnek vererek daha iyilerini Beykoz'da hayata geçireceklerini söyledi. Bunun üzerine genç kız, “Benim yüzümü unutma, bu söylediklerini sana hatırlatacağım, söylediklerini yap” demesi üzerine Murat Aydın, Şeyma'yı alnından öptü ve sarıldı.

Çubuklu esnafını tek tek ziyaret ederek seçimlerde destek isteyen Aydın ardından semtten ayrıldı.