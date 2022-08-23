Murat Ülker'in ‘Hayatın İpuçları' kitabı okuyucusuyla buluştu

Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in iş yaşamında başarının ipuçlarını verdiği, sanata dair görüşleriyle birlikte seyahat notlarının yer aldığı ‘Hayatın İpuçları 3-Zor Konuların Yalın Anlatımı' kitabı okuyucuyla buluştu.

130'dan fazla ülkede 300'ün üzerinde marka ile faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerinden Yıldız Holding'de geçen uzun yılların ardından, deneyimlerini her kesimden insana aktarabilmek amacıyla yazılar kaleme alan deneyimli iş insanı Murat Ülker, “Hayatın İpuçları 3-Zor Konuların Yalın Anlatımı” isimli yeni kitabı raflarda yerini aldı.

Halihazırda yürüttüğü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdüren Murat Ülker'in yeni kitabında ‘Sürdürülebilir İş Modelleri', ‘Geleceğin Dünyası', ‘Gıda Güvenliği' ve ‘Kişisel Notlar' gibi bölümler yer alıyor. 2021 yılının Temmuz ayında yayımlanan ilk kitabı ‘Hayatın İpuçları - Zor Konuların Yalın Anlatımı' ile Platin İş Kitapları Ödülleri'nden ‘Yılın En İyi İş Kitabı' ödülünü alan Murat Ülker, kendi gözlem ve tecrübelerini aktardığı yeni kitabında geleceğe dair çarpıcı öngörülerde bulunuyor. Sabri Ülker Vakfı Yayınları tarafından kitaplaştırılan eserde, başarılı ve sürdürülebilir iş modellerinin nasıl oluşturulması gerektiği, farklı sektörlere ilişkin gelecek öngörüleri, beslenmede doğru ve yanlışlar ve son olarak yazarın kişisel gelişim, toplum, din, sanat ve seyahat gibi farklı alanlarda kaleme aldığı kişisel görüşleri yer alıyor. Murat Ülker'in kişisel bloğunda ve LinkedIn profilinde yazdığı yazıların derlenmesiyle yayına hazırlanan kitap, daha önce aynı isimle okurlarla buluşan diğer iki kitabın devamı olma özelliği taşıyor.

Murat Ülker, “Değişime tanıklık etmek yetmez, değişimi okumak da gerekir”

Yeni kitabı Hayatın İpuçları 3'ün tanıtım toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Murat Ülker, “Bu kitapta farklı konu başlıkları altında topladığım görüşlerimi ve değerlendirmelerimi okurlara samimi bir dille aktarabilmeyi istedim. Dünya bu denli büyük bir hızla değişirken, bu değişime sadece tanıklık etmekten öte, bu değişimi doğru okuyabilmenin de önem taşıdığına inanıyorum. Umarım yeni kitabım, okurların zihinsel evrenine katkı sağlar ve kişisel motivasyonlarını artıracak ilham verici yeni fikirlere zemin hazırlar” dedi.