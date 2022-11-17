Murat Yetkin'in Özallı Yıllar: Bildiklerinizin Yarısını Unutun söyleşisi CKM'de

Sezonun ilk konuğu gazeteci, yazar Murat Yetkin “Özallı Yıllar: Bildiklerinizin Yarısını Unutun” adlı söyleşisiyle 19 Kasım Cumartesi saat 14.00'te okurlarıyla buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, yeni sezonu boyunca konser, tiyatro, sinema, sergi programlarının yanı sıra usta yazarları da konuk edecek. CKM Söyleşi ve İmza günü programının ilk konuğu gazeteci, yazar Murat Yetkin olacak. Yetkin, Doğan Kitap'tan çıkan Meraklısı İçin Casuslar, Meraklısı İçin Entrikalar, Meraklısı İçin Darbeler, İyi Günler Başkan adlı kitaplarında değindiği ve yorumladığı ülke siyasetinin dünü, bugününü anlatacak, izleyicilerin sorularına cevap verecek. Söyleşinin ardından Murat Yetkin, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi'nde de kitaplarını okurları için imzalayacak.

Özallı Yıllar: Bildiklerinizin Yarısını Unutun adlı söyleşi ve imza günü 19 Kasım Cumartesi saat 14.00'te CKM A Salonu'nda gerçekleşecek.

Murat Yetkin

Gazeteci, yazar Murat Yetkin Bülent Ecevit'in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde, 1981 yılında gazeteciliğe başladı. BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV ve Sabah'ın bulunduğu yayın organlarında muhabirlik ve haber yöneticiliği yaptı. 2001 Şubat ayından gazetenin kapandığı 2016 yılına kadar Radikal gazetesi Ankara temsilcisi olarak görev aldı. 2011 Mayıs ayında Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başladı ve bu görevinden 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla ayrıldığını açıkladı. Yetkin şu an "Yetkin Report" adlı haber analiz sayfasında siyaset gündemine dair makaleler yazmakta.