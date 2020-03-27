İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mürettebatının karantinaya alındığı gemi havadan görüntülendi

Ukrayna’dan Haydarpaşa Limanı’na yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı.

Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı. Mürettebat otobüs ile götürüldü. Mürettebatının karantinaya alındığı gemi havadan görüntülendi.


Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na yanaşan bir geminin mürettebatının, korona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü.


Mürettebatının karantinaya alındığı gemi ise drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.