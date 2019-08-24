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Muriqi, eski hocasını unutmadı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Vedat Muriqi, Çaykur Rizsepor’da hocalığını yapan Okan Buruk’a maç öncesi başarı diledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriqi, Çaykur Rizsepor'da hocalığını yapan Okan Buruk'a maç öncesi başarı diledi.


Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, Medipol Başakşehir maçı öncesi eski hocası Okan Buruk'un yanına koştu. İstiklal Marşı'ndan sonra soluğu Medipol Başakşehir Teknik Direkötür Okan Buruk'un yanında alan Muriqi, Çaykur Rizserpor'da çalıştığı teknik ekibe maç öncesi başarı dileklerini iletti.

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