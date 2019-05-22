Mürşit Gökhan Özhan Türkiye Şampiyonu oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleşen üniversiteler arası boks şampiyonasında Mürşit Gökhan Özhan şampiyon oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan, 16. Türkiye Üniversiteler Boks Şampiyonası 7-11 Mayıs tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirildi. 29 üniversiteden 70 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonayı Atatürk Üniversitesi birinci (28 puan), Gazi Üniversitesi ikinci (13puan), Süleyman Demirel Üniversitesi üçüncü (9 puan) tamamladı.
Kilolara göre başarılar şu şekilde :
46-49 kg
1-Osman Ali Akbulut (Bayburt Üniversitesi)
2-Muhammed Taha Kaçar (Atatürk Üniversitesi)
56 kg
1-Emin Erdoğdu (İstanbul Şişli MYO)
2-Görkem Akça (Gazi Üniversitesi)
3-Batuhan Yeniyol (Akdeniz Üniversitesi)
3-Özgür Sivri (Piri Reis Üniversitesi)
60 kg
1-Ahmet Otcu (Atatürk Üniversitesi)
2-Hakan Çiğdem (Bayburt Üniversitesi)
3-Hasan Kağan Görmüş (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)
3-Ali Duman (Dokuz Eylül Üniversitesi)
64 kg
1-Ahmet Rahman Yarar (Gazi Üniversitesi)
2-Umut Atalay (Marmara Üniversitesi)
3-Ably Zakırov (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)
3-Bahtıyar Kurbanov (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
69 kg
1-Yunus Emre Batman (Atatürk Üniversitesi)
2-Bulut Haykır (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
3-Ferdi Altun (Süleyman Demirel Üniversitesi)
3-Okan Sarıhan (Akdeniz Üniversitesi)
75 kg
1-Hakan Kanyar (Atatürk Üniversitesi)
2-Berk Düzenli (Gazi Üniversitesi)
3-Emre Pandur (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
3-Ahmet Faruk Çiğil (Bahçeşehir Üniversitesi)
81 kg
1-Mürşit Gökhan Özhan (Süleyman Demirel Üniversitesi)
2-Ömer Kaba (Atatürk Üniversitesi)
3-Oğuzhan Karakoyun (İstanbul Üniversitesi)
3-Ersel Koçman (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
91 kg
1-Cihandar Enes Alkazak (Atatürk Üniversitesi)
2-Yusuf Tunç Karadut (Koç Üniversitesi)
3-Mustafa Ali Çavdar (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)
3-Abdulkadir Zerman (Çağ Üniversitesi)
+91 kg
1-Resul Coşan (Giresun Üniversitesi)
2-Sinan Özşahin (Çukurova Üniversitesi)
3-Ceyhun Kastan (Akdeniz Üniversitesi)
3-Oğulcan Sadi (Haliç Üniversitesi)