Musa Evin'den belgelerle cevap

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) eski Başkanı Musa Evin, geçtiğimiz dönemde gündeme gelen derneği maddi olarak zarara uğratıldığına dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığına ve hakkındaki iftiralar ile ilgili hukuki süreç başlattığını söyledi.

Evin, "Sektörümüze sahip çıkmak adına 1995 yılında kurulan derneğimizin zarar görmemesi için iftiraların atıldığı dönemde başkanlık görevimden ayrıldım. Yeni yönetimin belirlediği yeminli mali müşavirin dernek evraklarında yaptığı detaylı incelemeden sonra hakkımda verdiği derneği maddi zarara uğratmadığıma dair evrak şuan faaliyette olan yönetim kurulunun tamamının oy birliği ile onaylanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kendisine ve o dönemde başkan yardımcılığını yapan Şenol Ayvaz'a yöneltilen iftiraların hepsinin temelinde dernekte başkanlık yaptığı sürece boyunca gerçekleştirilen başarılı faaliyetler bulunduğunu söyleyen Evin, "Ne yazık ki atalarımızın da dediği gibi meyve veren ağaç yine taşlanıyor. Ben derneğe başkan olduğum dönemde dernek üyelerinden aidat dahi toplamakta zorlanıyordu. Biz göreve geldikten sonra sektörün önde gelen firmalarını derneğimize üye yaptık. Dernek olarak hayata geçirdiğimiz Antalya Leather Fur Fasion Fuarımız ile 2016 yılında çok zor günler geçirdiği bir dönemde sektörümüze can suyu olduk.

Dernek olarak bu fuarın her geçen sene büyümesiyle ülkemiz ihracatına çok ciddi bir katkı sağlamış olduk. Şahsıma yöneltilen iftiraların hepsinin sebebi gerçekleştirdiğimiz bu başarılı işlerdir. Kimsenin elini taşın altına koymadığı bir dönemde derneğe Başkanlık yaptım ve herkes tarafından kabul gören başarılı işlere imza attık. Atılan iftiraların hepsinin hesabını sormak için hukuki süreç başlattım" diye konuştu.