Müşerref Pervin Tuba Durgut: "Tütün endüstrisinin hiçbir etik değeri yok”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün 1988 yılından beri her yıl 31 Mayıs'ı önlenebilir ölüm ve hastalıkların en önde gelen nedeni tütün epidemisine dikkat çekmek, sigara salgınıyla mücadele için kanıta dayalı politika ve müdahaleleri savunmak ve gelecek nesilleri bu öldürücü salgından korumak için "Sigarasız Dünya Günü" olarak kutladığını hatırlattı.

Durgut, “Bugün hala çocuk ve gençler de dahil milyonlarca insan bu öldürücü ürüne bağımlı hale gelmektedir. Çocuk ve gençleri korumak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. maddesi uyarınca anayasal görevimizdir. Belki çok yakın bir gelecekte sigaradan tamamen arınmış bir dünyayı çocuklarımıza armağan etmeyi başaramayabiliriz ama bilimsel temelli politika ve düzenlemelerle onları bu öldürücü salgının etkilerinden koruyabiliriz. Dünya sigara ile hiç tanışmamış olsaydı, bugün sigara devleri yüzünden yaşanan birçok çevre felaketi yaşanmıyor olacaktı. Mesela sadece bir yıl içerisinde sadece 195 milyar adet sigara izmariti sokaklarımızı, kumsallarımızı, denizlerimizi, parklarımızı kirletmiyor olacaktı" dedi.