MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı: "MÜSİAD EXPO fuarının en güzel yanı, ilk defa yapılan sektör eşleştirmeler"

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na katılan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Fuarın en güzel yanı, ilk defa yapılan sektör eşleştirmeler. Çok kaliteli bir eşleştirme çalışması yapıldı. Yarın öğleden sonra yaklaşık 124 ülkedeki alım heyetleri ile bizim şu andaki katılımcı üyelerimizin tamamı görüşmeler yapacaklar" dedi.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde bu yıl 19'uncu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO Ticaret Fuarı düzenleniyor. Fuara İzmir'den ise 14 firma stant açarak yerini aldı. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da fuara katılan İzmirli firmaları ve yetkililerini ziyaret etti. Stantları dolaşan Saygılı, düzenlenen fuarın önemine dikkat çekerek iş dünyası açısından da faydalı olacağını ifade etti.

Bir dizi toplantı ve temaslarda da bulunan Saygılı, yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 500'ün üstünde katılımcımız var, bu bir rekor. 100 binin üstünde de yurt içi ve yurt dışından 124 ülkeden misafirlerimiz gelecek. Fuarın en güzel yanı, ilk defa yapılan sektör eşleştirmeler" dedi. Sektör eşleştirmelerin önemine değinen Saygılı, "Bu çerçevede çok kaliteli bir eşleştirme çalışması yapıldı. Yarın öğleden sonra yaklaşık 124 ülkedeki alım heyetleri ile bizim şu andaki katılımcı üyelerimizin tamamı görüşmeler yapacaklar. MÜSİAD'ın mottosu, her zaman ihracat yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan, yatırım yapan bir anlayıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bakış açısıyla her zaman bu düsturla gitmekteyiz. Bu düsturla gittiğimiz için de önümüz açık, yolumuz ferah oluyor. İlk fuarımızı 1993 yılında İzmir'de yapmıştık. Ben o zaman taze bir MÜSİAD üyesiydim. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda dünyada ve Türkiye'de MÜSİAD'ın ortaya koymuş olduğu o inovatif duruşu ve kardeşlik hukukunun ne kadar güçlü olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu bereket kapısının ilelebet daim olacağına hepimiz inanıyoruz” dedi.