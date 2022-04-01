Musixen, 20 milyon dolar değerleme üzerinden 2 milyon dolar yatırım aldı

Plug and Play ve Re-Pie Portföy başta olmak üzere tüm mevcut yatırımcıların da katılım gösterdiği turda, Londra merkezli Platform XIT ve yeni melek yatırımcılardan, ilk değerlemesini bir sene içerisinde 7 katına çıkararak 20 milyon dolarlık değerleme üzerinden 2 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha aldı.

Türkiye girişim ekosisteminin son dönemdeki başarılı temsilcilerinden Musixen, ikinci yatırım turunu tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, müzik ve sahne dünyasının dijitalleşmesi hedefiyle faaliyetlerine devam eden yerli girişim olan platform, 20 milyon dolar değerleme üzerinden 2 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha aldı. Re-Pie Teknoloji Girişimi ve en büyük global teknoloji fonlarından biri olan Plug and Play gibi mevcut yatırımcılarının yanı sıra Londra merkezli yatırım fonu Platform XIT ile melek yatırımcıların katılımı ile turu başarıyla tamamladı.

Dijital canlı müzik ve eğlence platformu, yeni yatırımlar ile Avrupa ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde büyümeye odaklanacak. Kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunmak için teknolojik altyapı ile birlikte Metaverse dünyasının müzik-eğlence merkezi olması için avatar deneyimi gibi yeniliklere yatırım yapılacak.

Sanal eğlence deneyimine yeni boyut

Konu ile ilgili açıklama yapan Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, “Teknolojik gelişmelerle birlikte müzik endüstrisi de hızla değişiyor. Biz platform olarak bu sürede hızlıca adapte olmaya özen gösteriyoruz. Bugüne kadar 1.3 milyon indirme sayısına ulaştık. Bünyemizde 7 binden fazla sanatçı yer alıyor. Platform olarak, müzik ve eğlence sektörüne global olarak interaktif dijital deneyim ile yeni bir anlayış ve alışkanlık getirirken tüm dünyadaki müzisyenlerin keşfedilme yolcuklarında farklı gelir modelleri ile para kazanmalarına aracılık ederek yeni bir ekosistem oluşturmaya devam ediyoruz. Yeni yatırım turuyla hedeflerimize doğru önemli adımlar atacağız. Orta ve uzun vadede Avrupa ve MENA bölgesinde büyümemizi hızlandırarak platformumuzu müzik ve eğlence dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri haline getirmek istiyoruz. Uzun dönemde sanal gerçeklik, avatar deneyimi gibi yenilikler ile sektörün paydaşlarını dijital olarak geleceğe hazırlarken, global olarak müzik/eğlence sektörünün ana oyuncusu olmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.