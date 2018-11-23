Muslera, Galatasaray ile 300. maçına çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki 300. resmi karşılaşmasına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Konyaspor maçının Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera için ayrı bir önemi oldu. 2011 yılında İtalya'nın Lazio takımından transfer olan Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki 300. müsabakasına çıktı. Uruguaylı file bekçisi 36'sı kaptan olmak üzere çıktığı 300 mücadelede 83 kez kalesini gole kapattı.

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynanan Manisaspor maçında penaltıdan gol atma başarısı göstermişti.

Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda olan 32 yaşındaki kaleci, 4 kez Süper Lig, 4 kez TFF Süper Kupası, 3 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez çeyrek final, bir kez de ikinci tur aşamasında yer almayı başardı.