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Muslera ile Selçuk, Beşiktaş maçı kaçırmadı

Galatasaray’da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 17 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş’a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 17 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş'a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.


Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, takıma 2011-2012 sezonunda dahil olmuştu. İkili, bu süreçten sonra Beşiktaş ile oynadıkları derbilerin hepsinde forma giydi. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 17 resmi müsabakada 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez de mağlubiyet gördü. 4 maçta ise berabere kaldı.


Selçuk söz konusu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Muslera da 17 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü.

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