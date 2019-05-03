Muslera ile Selçuk İnan Beşiktaş derbisi kaçırmadı

Galatasaray'da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 18 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş'a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 18 resmi müsabakada 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.

Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş'ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.

Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 18 derbide kalesini 7 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi.