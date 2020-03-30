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Muslera ve eşinden anlamlı bağış

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.


Koronavirüs salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediği bu dönemde Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera ve eşi Patricia'dan anlamlı bir bağış geldi. 33 yaşındaki oyuncu ile eşi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman yardımında bulundu.


Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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