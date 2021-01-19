Muslera'dan Abdülkadir'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür için, "Geçmiş olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.