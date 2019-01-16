Muslera'dan Ozan Kabak'a veda

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Almanya'nın Stuttgart ekibine transfer olan Ozan Kabak için veda mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı eldiveni Muslera, Instagram hesabından 18 yaşındaki genç oyuncuyla olan fotoğrafını paylaşarak, "Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..." ifadelerini kullandı.