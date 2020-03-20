İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti

Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, bu sabah 06,30’da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi. Eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, bu gelişme üzerine İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nur'un bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiği öğrenildi. 87 yaşında olan Muhterem Nur bir süredir tedavi altında bulunuyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.