Öğrenciler bu süreçte okullarından uzakta kalırken, Mustafa Aykın İlkokulu öğrencileri pandemi boyunca eğitimde teknolojiyi kullandı.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere ulaşmak için eğitim emekçileri farklı yöntemler bulmaya çalıştı. Bu konuda başarılı olan pek çok eğitimci oldu. Bu başarıyı sağlayan faktörlerden biri de teknolojik gelişmeleri takip etmekti. Teknolojik gelişmeleri takip eden, sınıfına taşıyan öğretmenler öğrencilerini eğitim sürecinde tutmayı başardılar. Bu amaçla yola çıkan Mustafa Aykın İlkokulu öğretmenleri Didem Uluğ Akça, Gülçin Özbey ve Sevda Sezgin Bedir kendileri gibi düşünen, öğrencilerini eğitim sürecinde tutmaya çalışan ülke içinden ve ülke dışından bir grup öğretmenle eğitimdeki teknolojik gelişmelerin peşine takıldı. Bu teknolojik gelişmelerden, eğitim alanında kullanılabilecek Web 2.0 araçları konulu bir eTwinning Projesine dahil oldular. Projenin öğretmen ve öğrencilere çok şey katacağına inandı.

Proje ortakları; Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den İstanbul Mustafa Aykın İlkokulu, Hatay Gülova Ortaokulu, Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu, Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu ile Saraçoğlu TOKİ Mustafa Çetin İlkokulu oldu. Bu okullar, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde etkili öğrenmelerini artıracak faaliyetler planlayarak Web 2 araçlarıyla görev almalarını sağladı. Öğrencilerin öğrenmelerini kalıcı kılmak adına Web 2 araçlarını etkin şekille disiplinler arası bir yaklaşımla kullandı.

Yapılan çalışmaları Mustafa Aykın İlkokulu öğretmenleri şöyle özetledi:

“2019-2020 eğitim öğretim yılında okulumuzda kuruculuğunu üstlendiğimiz 'Sınıfa Sığmayan Hayaller' Etwinning projesini yaptık. Mustafa Aykın İlkokulu öğretmenleri olarak okulumuzda Etwinning projeleri yürütüyoruz. Projelerimizden biri olan “Sınıfa Sığmayan Hayaller” sonucunda ulusal kalite ödülü aldık. Pandemi sürecinde öğrencilerimize ve okulumuza, öğrencilerimize daha kolay ulaşmak, onların sürecine aktif katılımlarını sağlayabilmek için Web 2.0 Günlüğüm, Dijital Atölyem (MY Web 2.0 DIARY,MY DIGITAL WORKSHOP) projemizin kuruculuğunu üstlenerek çalışmalarımıza başladık.

Web 2.0 Günlüğüm, Dijital Atölyem (MY Web 2.0 DIARY, MY DIGITAL WORKSHOP) projemiz ile eğlenerek öğrenmeyi, Web 2 araçlarını kullanma becerisi sağlamayı, zamanını etkin verimli kullanabilmeyi, etkileşimli öğrenmeyi, paylaşımcı olabilmelerini amaçladık. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için öğrencilerimizle birlikte hareket ettik, onlarla kahoot hazırlayıp oynadık, sunumlarımızı yaptık, tasarladığımız ürünlerimizi ortaklarımızla paylaştık.

Pandemi sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaştık. Bu zorlukları aşabilmek için hazırlamış olduğumuz proje çalışma planlarımıza uyduk. Ders müfredatımızla projemizin amaç ve çalışmalarını birleştirdik. Diğer ortaklarımızla birlikte hareket ettik, gelen önerileri de dikkate alarak çalışmalarımızı çeşitlendirdik. Öğrencilerimizin online eğitim sürecine katılımlarını arttırdık. Çağının gerektirdiği dijital becerilerini artırarak, güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirdik. Öğretmenlerimiz ise pek çok çevrimiçi eğitim alarak Web 2.0 araçlarını kullanma becerilerini geliştirdiler.”

Projede teknoloji kullanılarak yapılan çalışmalar:

Her çalışma öncesinde öğrencilerle, Web 2 aracı olan Answer Garden ile ön bilgiler toplandı.

Ekim ayı içerisinde, Voki Web2 aracıyla öğrenciler kendilerini ve okullarını tanıttılar.

Kasım Ayı içerisinde, Vocoroo Web 2 aracıyla türkülerimiz ve şarkılarımız seslendirildi, tanıtıldı. Daha sonra video programlarıyla tanıtım videoları yapıldı.

Aralık ayı içesinde, Canva Web 2 aracıyla proje ortakları olan Avrupa'daki öğrenci arkadaşlarıyla yeni yıl kartları hazırlayarak gönderildi.

Ocak ayı içerisinde Canva Web 2 aracıyla yeni yıl takvimleri yapıldı.

Şubat ayı içerisinde, Pixton Web 2 aracıyla ders müfredatıyla uyumlu olarak karikatürler yapıldı.

Mart ayı içerisinde, öğrenciler Google slayt ile yöresel el sanatları ve dünyada şimdiye kadar görülmüş olan salgın hastalıklarla ilgili sunumlar hazırlayıp, sunumlarını yaptı.