Mustafa Ceceli'nin ailesine hırsızlık şoku

Büyükçekmece'de sanatçı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyuldu. Yaklaşık iki buçuk milyonluk altın çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 4 şahıs, sanatçı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi. Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı. Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken yaklaşık iki buçuk milyon liralık altın çalındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.