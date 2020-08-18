Mustafa Cengiz: “Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz”

Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferiyle ilgili olarak rakamların açıklanması gerektiğini söyleyen Cengiz, Mensah ve Beşiktaş'a da gönülden başarılar diledi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam için bonservis ödememesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, “Böyle olduğunu bilseydik Fatih Öztürk için bir bedel öderdik. Fenerbahçe, en değerli rakibimiz. Fenerbahçe camiasına çok büyük saygı duyan bir insanım. Hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem. Camialar hata yapmaz, samimi taraftardır. Bir rengin, armanın koşulsuz yardımcısıdır. Benim konuşmalarım asla bir camiayı hedeflememekte. Fenerbahçemiz, Beşiktaşımız, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz, çok güçlü olsun, güçlü bir yarışa girelim, seviye ve adrenalin yükselsin, sahada mertçe, delikanlıca, bir mücadele olsun” diye konuştu.

“Aynı davranışı rakiplerden de bekliyoruz”

Geçen yıl hakem hataları olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Cengiz, “İnsanlar sadece kendilerine hata yapılınca bağırmasın, başkalarının çektiği acıyı da görsün. Yapılan hata var mı? Bilmiyoruz. Özel sözleşmeyi görmedik. Biz Fatih Öztürk'ün maliyetini açıkladık. Aynı davranışı rakip değerli camialardan beklersem, bu o camiaya hakaret mi, hayır. Bu o yönetimlerin tavrını belirler. Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz? Açıklayın ki size gönül veren, statta destekleyen, bazen cebindeki son kuruşu veren o insanlara olan edebinizi, sorumluluğunu yerine getirin. Bunda bozulacak ne var? Galatasaray camiası olarak bütün camialara saygı duyarız. Rakibimiz ne kadar güçlü ve kaliteli ise biz o kadar güçlü ve kaliteliyiz. Zor oyunu bozar. Ben 'bir şey var' demiyorum. Biz yaptıysak uyarın. Bazı dedikodular var, bunu yapmamak gerekir. Yanlışlar bir kere başlarsa zincir gibi gider. O zaman hile-i şeriyye yapmayanlar 'beceriksiz' diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Topluma böyle örnek olmamamız gerek. Ben 'bunu yaptılar' demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlarla yola çıkmak istemiyorum. Ben bu yola tevessül edeceklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum” açıklamasında bulundu.

“Beşiktaşımıza ve Mensah'a gönülden başarılar diliyorum”

Son olarak Beşiktaş'a transfer olan Mensah'la ilgili konuşan Cengiz, “Hem Beşiktaşımıza hem de Mensah'a gönülden başarılar diliyorum. 'Biz doğruyuz, dürüstüz' demek çok yanlış. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlardır. Doğru olduğumuza inanıyoruz. Başkaları yanlış görebilir. Ona da saygı gösteririz. Başarılar diliyoruz ama hiç kimseye hiçbir yanlış yapmadığımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cengiz ayrıca amatör sporlara katkısı bakımından stopaj vergi düzenlemesinin 1-2 yıl daha ertelenmesini gerektiğini sözlerine ekledi.