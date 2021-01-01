Mustafa Cengiz: "Omar'ın durumunda iyiye doğru gidiş var"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin moralinin iyi olduğunu belirterek, durumunun da iyiye doğru gittiğini söyledi.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Elabdellaoui'yi kaldığı hastanede ziyaret etti.

Başkan Cengiz ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üzücü bir olay olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Yeni yıl Abdurrahim Beyin ifade ettiği gibi geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu biz 2021'e değil de berbat geçen 2020'ye havale edelim. Morali iyi. Şahsen görüştüm. Tabii ki bir darbe almış, çocukları yanında yok. Biraz çocukları koruma amaçlı olmuş. Beni şaşırtan bu tip maddelerin peynir ekmek gibi satılması biraz düşündürüyor. Bu konuda devletimizin gereken önlemleri alacağına inanıyorum. Ben sağlık diliyorum. Bize destek veren bütün kulüplere, bütün aklı başında olan insanlara teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Bu aşamada çok şey söylemek istemiyorum. Bir Latin atasözü şöyle der, 'Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır'. Ben Türk kamuoyu tarafından bu futbolcumuza verilen destek için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Umut hiçbir zaman kesilmemeli"

Norveçli futbolcunun son durumu hakkında sorulan soruya Cengiz, "Göz insanoğlunun en hassas olduğu organlarından birisi. Bununla ilgili çok değerli doktor kardeşlerimiz var. Bunun için konuşmak erken. Ama iyiye doğru gidiş var. Umut hiçbir zaman kesilmemeli. En kötü anda bile umut etmeliyiz. Bir, iki hafta beklememiz gerekiyor sanırım" diye cevap verdi.