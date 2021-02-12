Mustafa Cengiz: "Yenilgiyi sindirebilmek de asalet gerektirir"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin derbinin ardından yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Yenilgiyi sindirebilmek de asalet gerektirir" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların yaptığı yeni iş birliği anlaşmasının ardından gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cenap Şahabettin'in ‘Bu ülkede mütevazı görünme gerçek sanırlar' sözüyle konuşmasına başlayan Cengiz, "Bu ülke mütevazi görünme gerçek sanırlar. Siz ne kadar saygılı, hukuk içinde kalırsanız geri kalmış bir insanlar ve kesimler sizi zayıf, yetersiz, yumuşak ve temsilden uzak görürler. En efendi olanlar size akıl vermeye kalkar. Akıl akıldan üstündür. Devamlı olarak hukuk içinde kalmaya çalışırsınız sizi küçük görüyorlar. Beceriksiz görüyorlar. Bende size yapılan saldırılara bütün camialar sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın, dik durun. Siz ne kadar yasalar içinde kalırsanız uzun vadede toplam kazanır. Aksi takdirde anarşi, kötülük, Bizans etkili olur. Böyle bir toplumda başkan olmak istemem. Biz bu yoldan ayrılmayacağız. Öyle olduğumuza inanıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim karşımızda kim var. TFF bizim ailemiz. Düşmanımız değil. Diğer takımlar da öyle. TFF'nin doğru yola girmesi gerek. Bizim yolumuza değil. Doğru yola girmesi gerek. Biz ayrı camiayız ve doğru olduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.

"Yenilgiyi sindirebilmek de asalet gerektirir"

Süper Lig'de Pazar günü Kasımpaşa ile oynanacak mücadelenin saat 19.00'dan 16.00'ya alınmasını değerlendiren Başkan Cengiz, "Biz ve Kasımpaşa yazılı olarak başvurduk. Yayıncı kuruluşu da sözlü olarak aradık. Onlar da sağ olsun gelir kaybına uğramasına rağmen ki geçen yıl görüşleri böyle değildi Erzurum maçı. Önemli olan futbolun sağlığı ve yürümesi dediler. Beşiktaş'ta talep ederse ona da yaparız dediler. Biz kendimiz için değil, herkes için mücadele ediyoruz. Bazıları buna inanmayabiliyor. Hakem etkisi sıfır olsun. Biz bıktık. Bizim taraftarda öyle bir hava var ki dayak yemişiz gibi yenilmişiz gibi. Bekliyorlar pusuda. Delikanlıca mücadeleden gelmedik. ‘Rakip camialara çatmıyor, kendi camiasına çatıyor' diyorlar. Ben dostumun dostu, rakibim rakibiyim. Fenerbahçe'yi yendik. Alanya yendi bizdi. 5 dakika daha olsa ne olurdu. Penaltıyı gördük, temas bile yok. Verilmeyen penaltıyı da gördük. Kırmızı kartı da gördük. Günlerce hakem konuşan bir camia değiliz. Söyleriz, geçeriz. Rakibimiz aylardır yenilgiyi örttü, golümüz verilmedi. Bizim iki penaltımız ve iki kırmızı kartımız da verilmedi. Objektif bak. Hakeme getirme işi. Hakemler hakkında Kulüpler Birliği'nde 17 kulüp adına diyerek aleyhine birlik olduğu tek kulüp biziz. Galatasaray'a karşı bildiri yayınladılar. İlk defa birlik oldular. Ali Koç bunu sen yazdırdın. ‘Hakemlerde insandır hata yapabilir' diye. Bazı hakemlerin bize devamlı hata yaptığını biz biliyoruz. Bu hakemler de kendini biliyor. Ne işi bitirmeye çalışanları gördük. Türk futbolu ya hep birlikte kalkınır ya hep birlikte batar. Söylemlerimizde çok dikkatli olmalıyız. Fenerbahçe maç sonu taraftarıma ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Duymadığım görmediğim şeyler olmuş. Yenilgiyi sindirebilmek de asalet gerektirir" şeklinde konuştu.

"Rakip takım başkanın meclis idare memuru gibi dolaşması hiç hoşuma gitmedi"

Sosyal medya üzerinde bazı trol hesapların olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, "Marcao'ya yapılan, eşine yapılan hakaretler var. Bazı trol hesaplar, rakip hesaplar çok fazla. Bunun içinde bizim taraftarımız olmayan ama bizim taraftarımız gibi olanlar var. Satın alınan hesaplar var. Biz bunları biliyoruz. Bunlar hoş değil. ‘Yönetim istifa' diyorlar. İstifa ederim de yasalar izin vermiyor. Bunu yapmayın artık. İyi niyetli taraftarıma sesleniyorum. Ben ve arkadaşlarım onlar için var. Biz onlar kadar değerliyiz. Rakibim kadar değerliyim. Son maçta olanları bana anlattılar. Rakip takım başkanın meclis idare memuru gibi dolaşması hiç hoşuma gitmedi. Orada emniyet var. Biz orada rakip takımın sahasındayız. Hiçbir saygısızlık olmadı. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Sen geldin bizim evimizde voleybol maçında şakır şakır alkışladın. Bir de benim alkışlamamı istedin. Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşmazsın. Böyle bir kalitesizlik olmaz. Benim kimseden çekincem yok. Taraftarın desteği ile buradayız. Fenerbahçe'ye yenildik zannettim. Yazımızı kışa çevirmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriç ile söylediği sözlere Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun cevap vermesinin hatırlatılması üzerine Başkan Cengiz, “Ben size anlattım. Ben kimseyi suçlamadım. Sadece sorular sordum. TFF'ye ve rakip takıma sordum. Ben hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Bana 10 dedin, 7 diyorlar. Ben 5.5 demiştim. Arada uçurum yok demek ki. Niye benle pazarlık etmedin? Sportif direktör onu demiş cevap vermem. Muhattabım olsa da insan olarak baktığımızda o da bir insan Galatasaray hizmetler etmiş, şampiyonluklar kazandırmış bir insan. Ben başkan olarak o ne dedi, bu ne dedi bakamam. Abdurahim Bey o anda kendi duyguları ve üslubu içinde söylemiş olabilir. Bunalmış, bir şeyler demiş. Onun da demek bir bildikleri var" dedi.

"Gün olur keser döner sap döner hesap da size döner"

PFDK ve Tahkim Kurulu kararlarında özne Galatasaray olmasaydı farklı kararların çıkıp, çıkmayacağının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Kesinlikle farklı çıkardı. Bundan adınız gibi emin olun. Maça girdik. Adam bize ‘durunuz' dedi. Ben durdum ama sol tarafa bakıyorum. Çoluk, çocuk ve yüzlerce araba. ‘Bunlar kim' dedim. Daha önce istihbarat adlık. Biz kavga çıksın istemiyoruz. Bizim taraftarımız fiziki tepki versin istemiyoruz. Bunlar kim dedik oradaki görevlilere. Benim kanaatim federasyondan bir yetkili rakip kulübe sözlü olarak ‘150 kişi sağlık çalışanı alabilirsiniz' dedi. Duydun mu hayır. Biliyor musun hayır. Benim çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler. 150 kişi oldu 2500 kişi. Yusuf Beye aktarılan 3000 bin kişi. Sadece 1907 değil alt localar. Çocukça savunmalar yapmasınlar. Mertçe desinler, ‘biz aldık' desinler. 1907 şifre deyip herkes girdi desinler. Biz aptal değiliz. Bunu yapmasınlar. Federasyonun sevki seyirciden yapmadı. Seyirciden yapsaydı, 6222'den yapsaydı, yöneticilikleri bitecekti. Biz bilmiyor muyuz? Artık 2 bin 500 kişinin bedeli 72 bin TL. Ben şahsen öderim, 2500 kişi girsin derim. Federasyon aptal mı? Hukuk kurulu aptal mı? Değil, çok akıllı hukukçular. İkinci başkanımdan sevk ediyorlar. Ya bıçak olsaydı? Bunun bedelini kim ödeyecekti. Hiç kimse. Sadece biz ve Abdurahim beyin ailesi. Hukuk çok değerli bir kavramdır. Ülkenin önünde gider, yol gösterir. Ben PFDK'nın önüne gelen gözlemci ve temsilciden geleni yargılıyor. Arda Turan meselesi nasıl geldi. Gözlemci yok, temsilci yok. Arda Turan da bunu yayınlamamış. Daha önce Beşiktaş olayı vardı. Ceza veremediler. TFF Hukuk Kurulu sevk ediyor. Çok acı, dikkat edin. Gün olur keser döner sap döner hesap da size döner. Bunu yapmayın. TFF'den bunu sevk etmemesini beklerdi. Arda yanlış, doğru. Ben bunu tasvip etmiyorum. Arkadaşları arasında özel. Hiç küfür etmeyen insan var mı? Özel bir şeyi genele yansıtıyorlar. Böyle hukukçuluk olmaz. Böyle TFF yönetilmez. Verin bana cezayı. 72 bin TL ceza verdiniz. Biz bir açıklama yaptıktan diye 50 bin TL bana 100 bin TL kulübüme verdiler, ayıp" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'de derbisinde maça gelenler hakkında işlem yapacaklarını belirten Cengiz, dosyanın hazırlandığını belirterek, “Herkes ne dediğinin ne yaptığının bilincinde olmalı” dedi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ile bir görüşme yapıp, yapmayacağının sorulması üzerine Başkan Cengiz, “Serdar Tatlı'nın MHK başkanı olmasını destekledim ve istedim. Hayatım da bir araya gelmedim. Hakem eğitimi vardı, katıldım. Katılan tek kulüp başkanı da oldum. Utandım, millet yanlış anlayacak dedim. Herkes gelecek zannettim. Orada ilk defa görüştüm. ‘Hayırlı olsun, tebrikler' dedim. Zekeriya bey de düzgün bir insandı. Maalesef benim güvenim kalmadı. Ben bunu deyip sakın benim tarzım değil, hakemi etki altına almak. Hakemlerin adını verdiğimde 17 kulüp birleşti. Şimdi niye birleştireyim. O hakemler de kendini çok iyi biliyor. Hele birini bekliyorum. Kaleci eline topu aldığında sayıyorum. Aynı hakemi bekliyorum. 6'dan sonra 7 var mı yok mu göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.