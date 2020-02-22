Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 8 kez derbi heyecanı yaşadı.
Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa yenildi ve 4 kez de berabere kaldı. Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 9. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki Cimbom, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı.
Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.
Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:
17 Mart 2018
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
29 Nisan 2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2 Kasım 2018
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
2 Aralık 2018
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
14 Nisan 2019
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
5 Mayıs 2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
28 Eylül 2019
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
27 Ekim 2019
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0