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Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 8 kez derbi heyecanı yaşadı.

Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa yenildi ve 4 kez de berabere kaldı. Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı.


Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 9. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki Cimbom, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı.


Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.


Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:



17 Mart 2018


Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0



29 Nisan 2018


Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



2 Kasım 2018


Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2



2 Aralık 2018


Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0



14 Nisan 2019


Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1



5 Mayıs 2019


Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



28 Eylül 2019


Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



27 Ekim 2019


Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

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