Mustafa Denizli: "İçimizde yaşadığımız sıkıntılara rağmen Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahalarında oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Denizli, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Menemen Belediyespor mücadelesinden iki sakatla döndüklerini ifade ederek, “Her hafta zor 90 dakikalar geçiriyoruz. Araya kupa maçları da giriyor. İzmir'de oynadığımız kupa maçı düşündüğümüz ortamda geçti ama beklemediğimiz maç sonuyla karşılaştık. Darbeye dayalı sakatımız ortaya çıktı. İnşallah çok hızlı bir tedaviyle Kayserispor maçına yetişirler. Zor gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

"Avrupa serüvenini içimizdeki sıkıntılara rağmen yaşamak istiyoruz”

Mustafa Denizli, Avrupa hedeflerine ulaşmak için yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini söyleyerek, "Haftalardır hedefimizi koyuyoruz. Kasımpaşa camiasına, taraftara bu yıl ilk kez Avrupa serüveni yaşatmak istiyoruz. Bunu da öyle ya da böyle içimizde yaşadığımız problemlere rağmen yaşayacağız. Taraftarımızı da böyle bir 90 dakikaya davet ediyoruz. Belli bölgelerde pozisyon olarak sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah pazartesiye kadar en aza indiririz. Bazıları zor gözüküyor. Ne olursa olsun yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.