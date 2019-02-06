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Mustafa Denizli: “ İkinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kupada Akhisarspor karşısında ikinci maç için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor ile oynayacak olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa camiasına yaşamadığı duyguyu yaşatmak istediklerini söyleyen Denizli, “Kupa mücadelemiz devam ediyor. Kupaya her ligden her kademeden rakiple oynayarak devam ediyoruz. Son olarak rakibimiz geçen sene kupayı alan Akhisarspor. Geçen seneki başarıyı tekrarlamak isteyecektir. Biz ise taraftarımızın ve camiamızın yaşamadığı duyguyu yaşatmak istiyoruz. Her geçen tur daha zorlu rakiplerle karşılaşmamıza neden oluyor. Başarıya ulaşmak istiyorsak her turda her rakiple başa baş mücadele edip üstünlük sağlayarak çıkmak mecburiyetindeyiz. Oynayacağımız çeyrek finalin ilk ayak maçında ikinci maç için ciddi avantaj istiyoruz. Akhisarspor ligde zor günler yaşasa da kupa daha farklıdır. Biz de ne istediğimizi biliyoruz ve düşündüğümüz yolda devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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