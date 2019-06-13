Mustafa Denizli, İran'a geri döndü

Kasımpaşa ile ligin bitimine iki hafta kala yollarını ayıran Teknik Direktör Mustafa Denizli, İran ekiplerinden Traktör Sazi'nin başına geçti.

Teknik Direktör Mustafa Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Proozi FC ve Pas Teheran takımlarını çalıştıran 69 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda yeniden İran'da görev yapacak.