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Mustafa Denizli takımın başında idmana çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün takımının başında idmana çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan ve hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam bugün takımının başında idmana çıktı.


Göztepe maçı için yaklaşık 1,5 saat süren idman yapan Kasımpaşa'da tedavisi süren Josue Sa, antrenmana çıkmadı.

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