İHKİB Olağan Genel Kurulu’ndaki seçimde, Mustafa Gültepe’nin listesi 1055 oyla yarışı önde tamamladı.
İHKİB Olağan Genel Kurulu'ndaki seçimde, Mustafa Gültepe'nin listesi 1055 oyla yarışı önde tamamladı. Mustafa Gültepe yeniden İHKİB Başkanlığına seçildi.
Türk hazır giyim sektörünün önemli kuruluşlarından İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Başkanlığına Mustafa Gültepe yeniden seçildi. İHKİB Olağan Genel Kurulu'ndaki seçimde, Mustafa Gültepe'nin listesi 1055 oyla yarışı önde tamamladı.
Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, hazır giyim ihracatçısının büyük bir olgunlukla tercihini ortaya koyduğunu söyledi. Genel kurula katılarak oy kullanan tüm delegelere teşekkür eden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kilogram birim fiyatımızı 40 dolara çıkarmayı hedefliyoruz”
“Yarış bitti, şimdi çalışma ve birlik zamanı. Bizi geleceğe taşıyacak büyük dönüşüm için yola çıkıyoruz. Orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarma hedefini önümüze koyduk. Bütün çalışmalarımızı bu temelde kurguluyoruz. Yenilikçi, üretici, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir sektör inşa ediyoruz. Sektörü sürdürülebilir yeşil üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde yeniden konumlandırıyoruz. Değişen ortamda daha fazla yer edinmek; kalıcı olmak için çalışıyoruz. Yeni vizyonumuzla ihracatçılarımıza daha çok dokunacağız, daha çok destekleyeceğiz ve tüm sektörü dönüştüreceğiz.”
İHKİB'de 4 yıl süreyle görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri şöyle açıklandı:
HKİB Yönetim Kurulu
Başkan
Mustafa Gültepe
Asil Üyeler
Urfi Akbalık
Jale Tunçel
Mustafa Paşahan
İsmail Kolunsağ
Nejdet Ayaydın
Selçuk Mehmet Kaya
Nazım Kanpolat
Hikmet Ünal
Barış Eraslan
Mithat Samsama
Yedek Üyeler
Ayhan Onat
Nuri Yüksel
Haldun Bozdemir
Kübra Orakçıoğlu
Mustafa Akçay
Hilal Suerdem
Gülsen Azimi
Gülsen Kayabaşı
Bünyamin Yevlal
Mahmut Ekmen
İHKİB Denetim Kurulu
Asil Üyeler
Ercan Hardal
Burak Tanrıverdi
Okyay Mızrak
Yedek Üyeler
İlker Karataş
Celil Ayan
İbrahim İsaoğlu