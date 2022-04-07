İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mustafa Gültepe yeniden İHKİB Başkanlığına seçildi

İHKİB Olağan Genel Kurulu’ndaki seçimde, Mustafa Gültepe’nin listesi 1055 oyla yarışı önde tamamladı.

İHKİB Olağan Genel Kurulu'ndaki seçimde, Mustafa Gültepe'nin listesi 1055 oyla yarışı önde tamamladı. Mustafa Gültepe yeniden İHKİB Başkanlığına seçildi.



Türk hazır giyim sektörünün önemli kuruluşlarından İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Başkanlığına Mustafa Gültepe yeniden seçildi. İHKİB Olağan Genel Kurulu'ndaki seçimde, Mustafa Gültepe'nin listesi 1055 oyla yarışı önde tamamladı.



Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, hazır giyim ihracatçısının büyük bir olgunlukla tercihini ortaya koyduğunu söyledi. Genel kurula katılarak oy kullanan tüm delegelere teşekkür eden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kilogram birim fiyatımızı 40 dolara çıkarmayı hedefliyoruz”


“Yarış bitti, şimdi çalışma ve birlik zamanı. Bizi geleceğe taşıyacak büyük dönüşüm için yola çıkıyoruz. Orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarma hedefini önümüze koyduk. Bütün çalışmalarımızı bu temelde kurguluyoruz. Yenilikçi, üretici, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir sektör inşa ediyoruz. Sektörü sürdürülebilir yeşil üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde yeniden konumlandırıyoruz. Değişen ortamda daha fazla yer edinmek; kalıcı olmak için çalışıyoruz. Yeni vizyonumuzla ihracatçılarımıza daha çok dokunacağız, daha çok destekleyeceğiz ve tüm sektörü dönüştüreceğiz.”



İHKİB'de 4 yıl süreyle görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri şöyle açıklandı:



HKİB Yönetim Kurulu


Başkan


Mustafa Gültepe



Asil Üyeler


Urfi Akbalık


Jale Tunçel


Mustafa Paşahan


İsmail Kolunsağ


Nejdet Ayaydın


Selçuk Mehmet Kaya


Nazım Kanpolat


Hikmet Ünal


Barış Eraslan


Mithat Samsama


Yedek Üyeler


Ayhan Onat


Nuri Yüksel


Haldun Bozdemir


Kübra Orakçıoğlu


Mustafa Akçay


Hilal Suerdem


Gülsen Azimi


Gülsen Kayabaşı


Bünyamin Yevlal


Mahmut Ekmen



İHKİB Denetim Kurulu


Asil Üyeler


Ercan Hardal


Burak Tanrıverdi


Okyay Mızrak



Yedek Üyeler


İlker Karataş


Celil Ayan


İbrahim İsaoğlu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.