Mustafa Kocabey: “Bayrağını seven adamlar yetiştirmek istiyoruz”

Galatasaray'ın eski futbolcularından Papen lakaplı Mustafa Kocabey, futbol akademisi açtı. Türk futboluna futbolcu yetiştirmenin yanı sıra bayrağını ve milletini seven genç nesiller oluşturmak istediklerini de söyleyen Kocabey, eski takımı içinse, “Galatasaray en yakın zamanda toplanır ve şampiyonluğun en güçlü adayı olur” yorumunu yaptı.

Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen ve ‘Papen' lakabıyla tanınan Mustafa Kocabey, futbol akademisi kurdu. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren ve birçok yaş kategorisinde çocuklara futbol eğitimi veren Kocabey, ‘Papen Mustafa Futbol Akademisi'nde Türk futboluna oyuncu kazandırırken, vatan ve millet sevgisini bilen gençler yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, “Yaklaşık bir seneye yakındır futbol akademimiz Bayrampaşa'da faaliyet gösteriyor. Bizim hedefimiz futbolcudan önce Türk milletine iyi futbolcular haricinde vatanını milletini seven, bayrağını seven adamlar yetiştirmek istiyoruz. Tabiri caizse ‘adam' yetiştirmek istiyoruz. 7-8 aydır 45-50 oyuncu kitlemiz oldu. Tek hedefimiz Türk futboluna futbolcu kazandırırken, vatanını, milletini bayrağını seven adamlar yetiştirmek istiyoruz” dedi.

“Kötü oyun olur ama kötü mücadele olmaz”

Hafta içi İspanya deplasmanında eski takımı Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık skoru da değerlendiren Kocabey, “Real Madrid maçındaki skor Galatasaray'a yakışmayan bir skor oldu. Ama bakarsanız rakibinizin bir oyuncusu belki de şu ligdeki takımların bütçesine eş değer nitelikte. Bunu düşünmek gerekiyor. Rakibiniz yüksek bütçeli bir takım. Kuralar çekildiğinde de söyledim, PSG ve Real Madrid'in olduğu grupta üst tura çıkmak hayal ötesiydi bana göre. Baktığınızda skor evet böyle olabilir ama mücadele de önemli. Galatasaray takımını Şampiyonlar Ligi'nde bu sene en iyi mücadele ettiği maç PSG maçının ikinci devresiydi. O maç bizlere umut verdi. Real Madrid ile içeride yapılan maçın ilk yarısında da iyi oyun vardı. Diğer maçlarda mücadele yoktu. Taraftar da buna isyan ediyor. Kötü oyun olabilir ama kötü mücadele asla olmaz. Bu yüzden herkse üzgün zaten. Galatasaray'ın hala Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali var. Umarım iyi yerlere gider” yorumunu yaptı.

“Galatasaray yakın zamanda toparlanacaktır”

Sezon başından bu yana Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarına rağmen, şampiyonluğun en önemli favorilerinden biri olduğunu söyleyen Mustafa Kocabey, “Bu ligin çok üstünde transferler yapıldı. Galatasaray takımının sezon başında yapılan transferlerle en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olduğu belliydi. Süper Kupa ile sezonu açtılar. Ancak şu an baktığımızda evet, Galatasaray çok puan kaybetti ama Türkiye ligi rayına oturmadı. Herkes puan kaybediyor. Galatasaray takımı bunu aşacak güçte. Aşacak oyunculara da sahip. En yakın zamanda Galatasaray toparlanır ve şampiyonluğun en güçlü adayı olur” ifadelerini kullandı.