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Mustafa Muhammed'den 6. maçında 6. gol

Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, BB Erzurumspor maçında attığı 2 golle ile 6.

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, BB Erzurumspor maçında attığı 2 golle ile 6. maçında 6. golünü kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu bu gollerin 5'ini ligde attı.


Galatasaray'ın devre arasında kadrosunda kattığı Mısırlı golcü futbolcu Mustafa Muhammed, gollerine BB Erzurumspor maçında da devam etti. 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 38 ve 45. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Muhammed, böylece sarı-kırmızılılar ile oynadığı 6 maçta 6. gol sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, bu gollerin 5'ini ligde, 1'ini de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Mustafa Muhammed 86. dakikada yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.


Başarılı futbolcunun gollerinden sonra stadyumun hoparlöründen Mira Moufarrej adlı sanatçının Ya Mustapha şarkısı çaldı.

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