İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Muhammed'den kahveli sevinç

Kasımpaşa maçında galibiyetini getiren golü kaydeden Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed golü attıktan sonra kahve işareti yaptı.

Kasımpaşa maçında galibiyetini getiren golü kaydeden Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed golü attıktan sonra kahve işareti yaptı.


Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'den geldi. Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Muhammed golden sonra kahve işareti yaparak gol sevincini yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.