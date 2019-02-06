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Mustafa Öğretmenoğlu, VAR'a gitti Ömer'e kırmızı verdi

Galatasaray-Hatayaspor maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Hatay kalecisi Ömer Alıcı’nın ceza sahası dışında topa elle dokunmasına ilk önce sarı kart verdi.

Galatasaray-Hatayaspor maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Hatay kalecisi Ömer Alıcı'nın ceza sahası dışında topa elle dokunmasına ilk önce sarı kart verdi. Daha sonra VAR'a giden Öğretmenoğlu, Ömer'e direkt kırmızı kart çıkardı.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'in ilk ayağında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Hatayaspor karşılaşırken, mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, 39. dakikadaki pozisyonda VAR sisteminden yararlandı. Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı'nın ceza sahası dışı sağ tarafında Fernando'nun aşırtmasını elle kesmesine hakem Öğretmenoğlu sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR sisteminden yararlanan Mustafa Öğretmenoğlu, Ömer'e direkt kırmızı kart çıkardı.


Ömer Alıcı, kartın rengi için bir süre itirazlarda bulundu ve oyun dışına giderken de tepki gösterdi.

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