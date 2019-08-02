Mustafa Sandal'ın muhteşem dönüşü

yılını kutlayan pop müziğin başarılı ismi Mustafa Sandal, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, ünlü isimler Tuba Ünsal, Nur Fettahoğlu, Çiğdem Batur, Nihan Akın, Reyhan Karaca, Hakan-Derya Balta, Hakan Sabancı da Sandal'ı izleyenler arasında yer aldı.

Sahneden dinleyenlerine seslenen Sandal, "Yıllar sonra hepinizle burada Harbiye'de tekrar bir araya gelmek çok güzel bir duygu, hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Bu akşam çok samimi ve içten bir akşam olsun istiyorum. Kendinizi bana bırakın, bugün bizi burada buluşturan şey aşk, bu şarkılar hep aşkla yazıldı" diyerek ‘Aya Benzer' şarkısıyla seyircisini selamladı.

İki tas çorba şarkısını seslendirdiği an sahneye bir tas çorba servis edilirken Sandal, ‘Yıllarca bunun hayalini kurdum. Bu şarkıyı seslendirdiğim zaman hep rüya gibi bir kız gelsin sahnede bana çorba versin diye düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş' diye konuştu.

Sürpriz düet

Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede birbirinden hit ve duygusal şarkılarını seyircisiyle birlikte söyleyen Sandal, hayranlarını 90'lı yıllarda çıkartmış olduğu efsane parçalarından biri olan 'Aya Benzer' ile selamladı. Daha sonrasında eskiden günümüze kadar olan bütün sevilen parçalarını seslendiren Mustafa Sandal'a gecenin ikinci bölümünde ise, genç şarkıcı Zeynep Bastık eşlik etti. Gecenin sonunda hayranlarının yoğun isteği üzerine Sandal, iki kez bis yaptı.