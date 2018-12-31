CHP'nin Şişli Belediye Başkan aday adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy'de mahalle sakinleriyle buluştu. Mahallelinin meşale ve pankartlarla karşıladığı Sarıgül, yaptığı mitingde projelerini anlattı. Sarıgül, rekor oyla Şişli'de seçimleri kazanacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Şişli Belediye Başkanlığına Aday Adayı olan Mustafa Sarıgül, Mart 2019'da yapılacak yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her gün bir mahallede halkla buluşan Sarıgül, Feriköy mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahallelinin yoğun sevgisi ve meşaleli restiyle alana giriş yapan Sarıgül, kalabalıkta ilerlemekte güçlük çekerek kürsüye çıktı. Sokağa sığmayan vatandaşlardan bazıları ise Sarıgül'ün konuşmasını evlerinin camlarından ve balkonlarından dinledi. Kürsüde vatandaşlara seslenen Sarıgül, belediye başkanı seçildiğinde yapacağı projeleri anlattı.

“En zor günlerde el ele vererek başardık”

Mahalle sakinlerine hitap eden CHP Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Sarıgül, “En zor günlerde el ele vererek başardık. Kol kola olarak başardık. Zorlukların üstesinden geldik. Şimdi artık o zor günler bitti. Şimdi kolay günler başlıyor. Enerji dolu günler başlıyor. Bir tek şeyi bilmenizi arzu ediyorum. Çalışma arkadaşlarım vardı.15 sene azimle, gayretle, heyecanla çalıştılar. Onlar sürüldüler. Onlar çok başka yerlere gönderildiler. Onlar oralardan giderken duygulandılar, gece sabahlara kadar ağladılar, beni de ağlattılar. Benim görevim onların yüzünü güldürmektir. Onların yüzünü güldüreceğiz hiç merak etmeyin” diye konuştu.

“Sadece 90 günümüz kaldı”

Seçimlere az bir zamanın kaldığını söyleyen Mustafa Sarıgül, “Buradan gençlerimize, emeklilerimize, kadınlarımıza söz veriyorum. Sevgili kardeşlerim, en başarılı olduğumuz günler, el birliği ile çalıştığımız günlerdi. Şişli'mizde heyecanla bekleyen binlerce kadınımız var, binlerce gencimiz var. Bu meydandan bütün İstanbul'a, bu meydandan bütün Türkiye'mize haykırıyorum, Şişli'nin güzel sesini, Şişli'nin mutlu sesini, Şişli'nin enerji dolu sesini duymanıza Rabbim izin verirse sadece ve sadece 90 gün kaldı hiç merak etmeyin” şeklinde konuştu.

“Şişli'de Feriköy'de bir tek genç işsiz kalmayacak”

Projelerini anlatan Mustafa Sarıgül, “Şimdi sizlerden ricam şu, bütün gençlere önemli bir sorumluluk vermek istiyorum. Bu sorumluluğu hep beraber alacağız. Bu sorumlulukta sevgili yol arkadaşlarım, sevgili mücadele arkadaşlarım, sevgili dava arkadaşlarım beraberce aylardır Şişlimizin yollarındayız ama şunu bilesiniz ki dalga dalga büyüdük. Dalga dalga büyüyen inanın ki Türkiye'de başka bir hareket yok. Bütün Şişli arkamızda. Bundan da sevgili kardeşlerim zerre kadar kuşkunuz olmasın. Soruyorum sizlere, aylardır dalga dalga büyüyen, aylardır sabırla, metanetle, büyük bir heyecanla, bıkmadan, usanmadan çalışan başka bir hareket yok. Şunu bilesiniz ki bütün yurttaşlarımızla bismillah dedik beraber olduk. Bütün yurttaşlarımızla inançla, azimle, gayretle beraber olduk ama iyi ki beraber olmuşuz. Bu anket sonuçlarında kendini gösteriyor. Size buradan söz veriyorum. Şişli'de Feriköy'de bir tek genç işsiz kalmayacak. Bir tek gencimiz iş bulana kadar çalışma arkadaşlarımla birlikte mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Sarıgül konuşmasında şunları söyledi:

"Dolaştığım her sokakta görüyorum ki Şişli'nin ışığı sönmüş, yurttaşlarımız mutsuz ve karamsar, gençlerimiz, kadınlarımız, emeklilerimiz, esnafımız geleceklerinden endişeli. Onlara buradan söz veriyorum; hiç merak etmeyin, Şişli'nin kararan ışıklarını yeniden yakacağız. Geçmişte marka yaptığımız Şişli'yi yine yerel yönetimlerde örnek bir model yapacağız. 2019'da yurttaşlarımız Şişli'de daha mutlu, daha umutlu ve daha huzurlu olacaklar. Önümüzdeki 90 gün boyunca çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Umutsuzluğu yeniden umuda dönüştüreceğiz. Buradan söz veriyorum, Şişli 1 Nisan günü yeni bir sabaha uyanacak. 1 Nisan'da tüm Türkiye Şişli'yi konuşacak. Çünkü burada bir Türkiye rekoru kıracağız. Bizim Şişli'de oluşturacağımız sinerji, tüm İstanbul'da partimizin oyunu ve başarısını da yükseltecek."