Mustafa Sarıgül'den Kuştepelilere '"Roman Akademisi" sözü

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Kuştepe'de "Roman Akademisi" kuracaklarını söyledi. Sarıgül, bölgede çiçek satarak geçimini sağlayan vatandaşlar için de bir kooperatif kurularak İstanbul'un çiçek ihtiyacının buradan karşılanacağını söyledi.

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Kuştepe Mahallesi'nde bir miting düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Sarıgül, yerel seçimlerden sonra Kuştepe'yi pilot bölge seçeceklerini söyledi. Bölgede çok önemli projeleri hayata geçireceklerini anlatan Sarıgül, "Burada çok önemli bir sektör var. Daha önce bunu yapmayı çok arzu ettim. 31 Mart'tan sonra ilk işimiz bu olacak. Burada bütün Kuştepeli çiçekçi kardeşlerimin ortak katılımıyla muhteşem bir kooperatif kuracağız. Herkes bu kooperatifte pay sahibi olacak. Otellerle ve büyük şirketlerle konuşacağız. İstanbul'daki bütün otellerin, bütün düğünlerin, bütün büyük organizasyonların çiçek ihtiyacını bu kooperatif karşılayacak” dedi.

“Kuştepe'de çiçek festivali düzenleyeceğiz”

“Kuştepe İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli çiçek pazarı olacak” diyen Sarıgül, “Burada her hafta büyük bir mezat kuracağız. Bütün İstanbul çiçek ihtiyacını buradan alacak. Aynı zamanda Kuştepe'de çiçek festivali düzenleyeceğiz. Burada çok önemli bir ekonomik faaliyet olacak. Kuştepe çiçek üretimi ile çiçek pazarıyla bir marka olacak ve herkes buraya gelecek. Daha önce yaptığımız gibi burada nostaljik düğünler yapılacak, herkesin gözü Kuştepe'de olacak ve Kuştepe canlanacak” dedi.

“Şişli Belediyesinin ışıkları 24 saat sönmeyecek”

Seyyar olarak çiçek satışı yapan yurttaşlardan belediyenin bir tek kuruş işgaliye almayacağını aktaran Sarıgül, “Üniversitelerle konuşacağız. Kuştepe'de çok güzel bir Roman Akademisi açacağız. Bu akademide kültürü, sanatı en iyi şekilde ele alacağız. Çünkü Kuştepeli yurttaşlarımızın eğlence sektöründe de ekonomik olarak en iyi şekilde yer almasını istiyorum. Bahar Şişli'ye de, Kuştepe'ye de çok güzel müjdelerle gelecek. Çünkü Şişli Belediyesinin ışıkları 24 saat sönmeyecek ve o belediyenin kapıları sizlere sonuna kadar açık olacak" ifadelerini kullandı.