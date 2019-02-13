Mustafa Sarıgül'den Şişlililere Sevgililer Günü jesti

Şişli Belediye Başkanlığı için DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül, 14 Şubat Sevgililer Günü arifesinde Şişli'de oturan seçmenleriyle buluştu. Şişli'de bir alışveriş merkezinde gerçekleşen organizasyonda Sarıgül, vatandaştan büyük ilgi görürken, “Bizim sevgilimiz Şişli” dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, 14 Şubat Sevgililer Günü için Şişli'de bir AVM'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Vatandaşlardan Mustafa Sarıgül'e büyük destek ve ilgi gösterilirken, Sarıgül ise “Bizim sevgilimiz Şişli” dedi. Binlerce kişinin katıldığı organizasyonda koro eşliğinde müzikler çalındı, şarkılar söylendi.

“Bizim sevgilimiz Şişli”

Düzenlenen etkinlik ile ilgili vatandaşların talebi olduğunu belirten Sarıgül, “Dediler ki, ‘Sevgiliye kırmızı gül, Şişli'ye Sarıgül'. Beni son derece mutlu ettiler. Bizim sevgilimiz Şişli. Biz Sevgililer Günü'nü 31 Mart akşamı kutlayacağız. Çok büyük bir enerjiyle, çok büyük bir heyecanla yola çıktık, geliyoruz” dedi.

“Okullarımızda evlatlarımızdan, velilerimizden ücret istenmeyecek”

Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı seçilmesi halinde gerçekleştireceği projelerden bahsederek, “Şişli, okullarımız için mutluluk olacak. Şişli, emeklilerimiz için mutluluk olacak. Şişli'de engellilerimiz çok keyif alacak. Gençlerimiz gençlik merkezlerinde coşacaklar. Şişli'de, doğada yaşayan bütün canlılar için Türkiye'de ilk defa hayvan rehabilitasyon ve konaklama hastanesini Şişli'de yapacağız. Şişlimizde kadınlarımızın doğumlarını rahat ve çok iyi bir ortamda yapmaları için kadın doğum ve çocuk hastanesi yola çıktı geliyor. Şişli'de pilot mahallelerimiz olmak üzere camilerimizi yeni baştan yenileyeceğiz ve altlarına da komple otoparklar yapacağız. Okullarımızda evlatlarımızdan, velilerimizden ücret istenmeyecek. Okullarımızın bütün lojistik desteklerini biz yapacağız. Öğretmen arkadaşlarım mutlu olacak, son derece büyük keyif alacaklar. Şişli'de yaşamak keyif olacak. Şişli, bayramlara hazırlanıyor. Ramazan Bayramlarında, Kurban Bayramlarında Şişlimizin enerjisi, coşkusu çok başka olacak. Bütün cenazelerimizi Anadolu'nun her köyüne biz gönderiyorduk. Yine öyle olacak. Şişli'de emeklilerimiz 15 Nisan'dan itibaren Edirne Selimiye Camii, Konya Mevlana, Bursa Emir Sultan gezileri, Ankara Anıtkabir gezileri başlayacak. Emeklilerimiz Şişli'de keyif alacak” şeklinde konuştu.