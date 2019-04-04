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Mustafa Yiğit Zeren'e Yılın CEO'su ödülü

Kendi alanında marka olan isim ve kurumların ödüllendirildiği “Türkiye Marka Ödülleri” 2019 ödül gecesi gerçekleştirildi.

Gecede Zeren Group'un CEO'su Mustafa Yiğit Zeren, “Yılın CEO'su” ödülünü gecenin sunucuları Burcu Esmersoy ve Timur Acar'ın elinden aldı. Zeren, “Bizi yılın CEO'su ödülü ile onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


Ünlü keman virtüözü Canan Anderson ve Gencer Savaş Orkestra'sının müzik şovuyla başlayan gecede birbirinden ünlü isimler de ödüllerini aldı. İş dünyasının başarılı isimlerinin ödüllerini aldığı muhteşem gecede Demet Akalın'da konser verdi.


Gecede ayrıca Tolgahan Sayışman; Uluslararası En Sevilen Oyuncu, Avni Yıldırım; En İyi Sporcu, Demet Sabancı ise En Başarılı Sivil Toplum Örgütü kategorilerinde ödüle layık görüldü.

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