Müşteri deneyiminde ‘Dijital Operatör' dönemi

Müşterilerine dijital deneyim sunma vizyonunda yeni bir dönem başlatan Turkcell Hesabım uygulaması artık 'Dijital Operatör' adıyla hizmet verecek. Kullanıcıların tüm işlemlerini dijital ortamda yapmasına imkân tanıyan 'Dijital Operatör', müşteri deneyimi alanında yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Turkcell, müşterilerine dijital deneyim sunma vizyonunda yeni bir dönem başlatıyor. Hesabım uygulaması artık 'Dijital Operatör' adıyla hizmet verecek. Kullanıcıların tüm işlemlerini dijital ortamda yapmasına imkân tanıyan uygulama, müşteri deneyimi alanında yenilikleri de beraberinde getiriyor. Hizmet sağlayıcı ve müşteri arasındaki kullanıcı deneyimini baştan tasarlayan Turkcell, hesabım uygulamasını yeniledi. Hesabım uygulaması, yeni tasarımı ve çok daha zengin işlem menüsüyle artık dijital operatör adıyla hizmet verecek. Dijital operatör;mağaza, işlem Merkezi ve yardım bölümleriyle dijital çözümler sunacak.

"Artık herkesin cebinde kişisel dijital asistanı yani dijital operatör olacak”

Müşterilerine benzeri olmayan bir müşteri deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını,yapılan alt yapı yatırımlarından sunulan dijital ürün ve servislere değin her işin müşteri odaklı olduğuna vurgu yapan Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk,"Bu doğrultuda güçlü teknolojik altyapımız ve bine yakın mühendisimizle kullanıcılarımıza en yeni teknolojileri sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Tamamı mühendislerimiz tarafından geliştirilen yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimize üstün dijital deneyimler sunuyoruz. Dijital Operatör uygulamamız da bunun en güzel örneklerinden biri. Artık herkesin cebinde kişisel dijital asistanı yani ‘dijital operatör' olacak” dedi.

“Dijital Operatör ile çağrı merkezini arama ihtiyacı ortadan kalkıyor”

Toplantıda yapılan açıklamada Öztürk, “Çağrı Merkezine en fazla paket ve faturalar hakkında çağrılar geliyor, biz de Dijital Operatör'ü müşterilerimizin bu bilgilere rahatça ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarladık. Müşteri deneyiminin en önemli parçalarından biri olan çağrı merkezini tamamen dijitalleştirerek zaman kaybını en aza indirdik; hızlı, kolay ve güvenli hale getirdik. Sözün özü dijital operatör uygulaması ile müşterilerimiz neredeyse, Turkcell orada” diye konuştu.

Yapay zeka ile teknolojik çözümlerde müşteriler hızlıca bilgi alabiliyor

Yapay zekâya sahip dijital asistanın da yer aldığı dijital operatör uygulaması, müşterilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümler sunuyor. Müşteriler, dijital asistan ile mesajlaşarak hızlıca bilgi alabiliyor, işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Dijital Operatör ile müşterilerinin satın alma deneyimini de dijitalleştiren Turkcell, kişiye özel sunulan cihaz, uygulama ve paket teklifleri ile müşterilerin seçenekler arasında kaybolmadan en çok ihtiyaç duyacakları ürüne en az işlem ile ulaşmalarını amaçlıyor. Kendi ihtiyacına uygun ürünü mağaza sekmesini kullanarak satın alan dijital operatör kullanıcıları siparişlerini teslimat anına kadar uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Dijital Operatör, paket değiştirme ve ek paket alma işlemini kolaylaştırdığı gibi, paketlerden servislere, cihaz kampanya ve taksitlerine kadar müşterilerin ürünleriyle ilgili tüm bilgilerine tek ekrandan ulaşmasını mümkün kılıyor. İletilmek istenen evrakın dijital ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde iletmek isteyen Turkcell, müşterilerinin ilgili evrakın fotoğrafını çekmesi ve uygulama üzerinden iletmesi yeterli oluyor. Ayrıca herhangi bir arama ve bağlantı sorunu yaşandığında, uygulama üzerinden tek tuşla hattın durumu kontrol edilebiliyor, ayrıca konum paylaşılarak talep iletilebiliyor ve iletilen tüm taleplerin işlem süreçleri de takip edilebiliyor. Dijital Operatör üzerinden fiber internetin bulunduğu lokasyonlar hakkında anında bilgiye erişilebiliyor. Uygulama üzerinden haritada fiberin olduğu cadde, sokak hatta apartmana varana kadar güncellenmiş fiber bilgisine ulaşım imkânı sunuluyor.

Turkcell'li olmayanlar da kullanabiliyor

Dijital Operatör'ü, Turkcell'lilerin yanı sıra tüm mobil operatör aboneleri de kullanabiliyor. Bu kullanıcılar, cihaz, uygulama ve paketleri inceleyip satın alma, numara taşıma, hizmetler hakkında bilgi alma, kullanıcı yakınlarına paket veya TL hediye etme gibi işlemleri dijital operatör üzerinden kolayca yapabiliyor.