Müşteri odaklılık ve dijitalleşme stratejisi Turkcell'de güçlü büyüme getirdi

Turkcell Grubu, 2020 yılını tüm alanlarda güçlü büyümeyle kapatırken, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL'ye çıkardı.

Turkcell, 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grubu'nun toplam gelirleri, geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 17,7 artışla 12,3 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. FVÖK 6,3 milyar TL'ye yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 21,6 olarak gerçekleşti. Turkcell'in 2020 net karı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 30,5 artarak 4,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil bileşik ARPU (M2M Hariç) büyümesi yıldan yıla yüzde 15,0 artışla 49,1 TL'ye ulaştı.

''1,6 milyon net faturalı müşteri kazanarak rekor kırdı ''

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, operatörün sektörde fark oluşturan ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren çözümleri sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 milyon net faturalı müşteri kazandığını belirterek, “Müşteri odaklı stratejimiz, yenilikçi ve zengin içerikli tekliflerimiz, dijital kanallarla güçlenen geniş satış ağımız ve akıllı yönetilen hızlı altyapımız sayesinde yılı 1,1 milyon net abone kazanarak noktaladık. Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi bu yıl da başarıyla gerçekleştirdik. Faturalı abone bazımız ise 1,6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı. En büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye'nin Turkcell'i tercih etmesi” şeklinde konuştu.

Erkan, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçirdiği 2020 yılında sabit genişbant tekliflerimize artan talebin gücüyle net 180 bin fiber abonesi kazandık. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında kesintisiz ev interneti hizmeti sunduğumuz ürünümüz Superbox'ta büyük bir başarıya imza attık. Superbox abone sayısı, hızlanan talep ile net 268 bin artarak 591 bine ulaştı. Ayrıca, bu yıl net 152 bin IPTV abonesi kazandık ve toplamda 871 bine ulaştık”.

Artan talep ile dijital servisler güç kazandı

Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda 2020 yılında dijital servisleri yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Erkan, “BiP, TV+, fizy, Yaani gibi uygulamalarımızın her birini daha etkin yönetebilmek ve stratejik olarak değerlendirebilmek amacıyla ayrı birer şirket olarak yeniden yapılandırdık. Bu arada portföyümüzü de birçok yeni servis ile daha da zenginleştirdik. Örneğin TV+ Ready, Turkcell Dijital Güvenlik Servisi, lifebox transfer, bireysel ve kurumsal YaaniMail e-posta gibi yeni servislerin yanı sıra, artan video konferans ihtiyacını karşılamak için BiPMeet uygulamasını da müşterilerimize sunduk. Tüm bu aksiyonlarımız sonucunda dijital servislerin tekil gelir büyümesi yüzde 26 oldu. Dijital servisler tarafında 2021'de ücretli kullanıcı bazını genişletmeyi, kurumsal firmalarla iş fırsatlarını avantaja çevirmeyi, TV alanında büyük ekran stratejimizle daha da güçlenmeyi ve GAMEPLUS markamızla bulut oyun ile oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımlar yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Paycell fark oluşturan çözümleriyle büyüyor

Dijital ödeme hizmetlerine yönelik talebin pandemide hızla arttığının altını çizen Erkan, Paycell ile kullanıcılara ve üye iş yerlerine geniş yelpazede çözümler sunarak techfin alanında da sektöre yön verdiklerini söyleyerek, “Bu platformda yıllık işlem hacmi 9 milyar TL'ye ulaştı. Kolay kullanılabilir ve güvenli ödeme altyapısıyla öne çıkan Paycell'in 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 4,7 milyona çıktı. Temmuz ayında eklenen ‘Hazır Limit' özelliği sayesinde 190 bin tekil kullanıcı mobil ödeme limitlerini Paycell kartlarına aktararak harcama yaptı. Yine bu yıl 7/24 para transferi hizmetinin anlaşmalı bankalardaki IBAN numarasına yapılmasını sağladık. 12 bin üye iş yerinde geçerli olan Paycell'in üye iş yeri çözümlerine bu yıl mobil POS ürününü de ekledik. Paycell Android POS cihazıyla tahsilat, stok takibi, e-fatura gibi süreçler tek bir platform üzerinden yönetilebilmesi avantajı sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağladık. Önümüzdeki dönemde Paycell'in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeyi ve POS çözümlerimiz ile ticari işletmelere odaklanmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kurumlar Turkcell Dijital İş Servisler ile dijitalleşiyor

Özel şirket ve kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmetleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri'nin gelirlerini bu yıl yüzde 30 artırdığına dikkat çeken Erkan, “2020 yılında toplam 1 milyar TL kontrat değerine sahip 2 bin 300'ün üzerinde proje kazanarak kurumların dijital dönüşümlerine liderlik ettik. Bu projelerin 420 tanesi uçta uca çözüm sağladığımız sistem entegrasyon projeleriydi. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak bin 600'den fazla kurumsal müşterimize verilerini uzaktan yönetme imkânı sunduk ve iş sürekliliklerine destek olduk. Ayrıca sağlık sektöründe ikisi sahra hastanesi olmak üzere 4 yeni hastanenin teknoloji altyapısını kurduk ve toplamda 9 hastaneyle bu alanda da pazar liderliğimizi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde bu alandaki yetkinliklerimizi artırarak kurumların dijital dönüşüm ortağı olma stratejimizi sürdürmeyi ve bilişim teknolojileri servis pazarında lider olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bundu.

Teknolojik alışverişin yeni adresi Turkcell Pasaj

Aralık ayında Türkiye'nin ilk teknolojik pazar yeri olarak Turkcell Pasaj'ı hayata geçirdiklerini hatırlatan Erkan,“Yılın son ayında hayata geçirdiğimiz Turkcell Pasaj'a olan yoğun ilgi bu alandaki rakamlarımıza da yansıdı. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde dijital satış kanallarında ziyaretçi sayımız aylık 30 milyon olurken, satışa dönüş oranı geçen yılın iki katı oldu. Sabit taraftaki gelirler hariç Turkcell Türkiye bireysel gelirlerinin yüzde 14'ü dijital satış kanalları üzerinden gerçekleşti” diye konuştu.

Stratejik önceliklerle yıla iddialı girdi

“2021 yılında üstün altyapımız üzerine bina ettiğimiz stratejik odak alanlarımızda güçlü büyümemizi sürdüreceğiz” diyen Erkan şöyle devam etti: “Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefimize 2021 yılında da ulaşacağız. Ayrıca 500 bin yeni haneye fiber altyapı kazandıracağız. Faturalı abone bazımız daha da artacak. Şirketleşen dijital servislerimiz potansiyel kurumsal işbirlikleri, oyun ve TV alanına yaptığımız yatırımlar ile 2021 yılında da güçlü büyümesini sürdürecek. Böylece dijital servislerimizin tekil gelir büyümesi yüzde 25 artacak. Dijital iş servisleri şirketimiz kurumların dijitalleşme alanında güvenilir danışmanı olmayı sürdürecek. Bilişim teknolojileri servisleri pazarında 1. sıraya yerleşerek lider olacağız. Önümüzdeki dönemde Paycell'in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceğiz”.

2021'de emin adımlarla büyüyecek

“Doğru oyun planı ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde pandemi koşullarına rağmen 2020'de müşterilerimize dört dörtlük hizmet sunarak yılı başarıyla noktaladık. Bu doğru oyun planımızı 2021'de de sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz” diyen Erkan, “2020-2022 dönemi için belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı için yüzde 14 - yüzde 16 bandında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL aralığında FAVÖK hedefliyoruz. Ayrıca 2020 yılında yüzde 18,5 olan operasyonel yatırımlarımızın gelire oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.

“Güçlü altyapısıyla fark oluşturuyor”

Dünyanın en gelişmiş şebekelerinden birine sahip olduklarını belirten Erkan, “4.5G şebekemiz, 1.4 Gbps hızıyla, dünyanın en gelişmiş mobil iletişim şebekelerinden biri. Bulut şebeke mimarisiyle donatılmış olan altyapımız ile Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. 10 Gbps hız sağladığımız sabit tarafta ise 2020 yılında müşterilerimize, Türkiye de ilk ve tek olarak sunduğumuz Wi-Fi6 servisimizle ev deneyiminde de liderliğimizi devam ettiriyoruz. Yine 2020 yılında bu üstün şebekemizde taşıdığımız trafiğe baktığımızda bir önceki yıla göre önemli artışlar gördük. 2019 yılına göre, toplam internet trafiğimizde yüzde 76, mobil data trafiğimizde yüzde 66, Superbox trafiğimizde yüzde 292, sabit bireysel trafiğimizde yüzde 67 ve ses trafiğimizde yüzde 5'lik artışlar gözlemledik. Pandemi döneminde artan bu trafiği güçlü altyapımız sayesinde kolaylıkla yönettik. Özetle geçen yıl şebekemizde adeta dünyayı taşıdık” dedi.

Turkcell'in, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için çalışmaya devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda 2020'de çevresel, sosyal ve yönetişim konularında önemli adımlar atan şirket sürdürülebilirlik alanındaki duruşunu daha da güçlendirdi. Verilen bilgiye göre, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatiflerinden biri olan ‘Carbon Disclosure Project'de yer alan operatör bu alandaki raporu ile Türkiye'de sektör lideri oldu. Operatör 5 yıl vadeli 50 milyon euro tutarında yeşil kredi finansman anlaşmasıyla Türkiye'de bugüne kadar yapılan en uzun vadeli kurumsal yeşil kredi anlaşmasına imza attı. Operatör ayrıca ‘Çevre Politikası'nı yayınlayarak bu konudaki kararlılığını da ortaya koydu. Engel Tanımayanlar, Zeka Gücü, Eğitime Dönüştür gibi sosyal sorumluluk projeleriyle topluma fayda sağlayan şirket kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışıyla Turkcell İnsan Hakları Politikası ile Turkcell Ev İçi Şiddet Prosedürü'nü oluşturup kullanıma sundu. Şirket yönetişim tarafında ise Entegre Değer Yaratma Komitesi ile Sürdürülebilirlik Komitelerini hayata geçirdi. Operatör ayrıca Birleşmiş Milletler CFO Görev Gücü'nde yer alarak Eylül ayındaki 75'inci BM Genel Kurul toplantısında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Finans ve Yatırım Prensipleri'nin oluşturulmasına da katkı sundu. 2020 faaliyet raporunu; çevresel, sosyal ve kurumsal bilgileri daha bütüncül ve şeffaf bir şekilde sunan entegre raporlamayla yapacak olan şirket, bu alanda sektöründe Türkiye'de yine bir ilke daha imza atmış olacak. 2021 yılında sürdürülebilirlik hedeflerini şirketin stratejik hedeflerinin içine alan operatör, bunları tüm şirket çalışanlarına iş hedefi olarak da atadı.

5G için yerli ekosistemi destekleniyor

5G'ye geçiş konusunda Türkiye'nin en hazır şirketi olduklarını dile getiren Erkan, “5G'ye hazır olduğumuzu geliştirdiğimiz ürün ve servislerle her fırsatta gösteriyoruz. Sahip olduğumuz güçlü altyapının 5G'ye geçişimizi kolaylaştıracağına inanıyorum. Ancak Cumhurbaşkanımızın ‘Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz' şeklindeki açıklamasında da işaret etiği gibi, 5G ile ilgili yerli teknolojileri geliştirmemiz gerekiyor. Bunu bir misyon olarak kabul edip TÜBİTAK başta olmak üzere yerli ve milli 5G teknolojileri konusunda çalışan gerek üniversitelerimiz gerekse şirketlerimizle birlikte hareket ederek, Türkiye'de yerli ve milli bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek veriyoruz. Ayrıca yerli ve milli baz istasyonu ULAK için toplam verilen 3 bin 400 siparişin 2 bin 900'ünü operatör olarak biz verdik. Bugüne kadar yerli ve milli teknolojilere verdiğimiz desteğin bir sonucu olarak Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip şirketlerden birisiyiz” şeklinde konuştu.

Erkan, İHA'ya yaptığı özel açıklamada, “Pandemi dönemi dijitalleşmenin hızını artırdı. Bireylerin ve kurumların dijital dönüşümünde önemli yatırımlar öne çıktı. Sağlık sektöründe teletıp çözümleri, iş dünyasında uzaktan çalışma artık hayatın bir parçası haline geldi. Bunu sağlayan en önemli faktör ise buradaki iletişim hızının bu dönüşüme hizmet etmesi. Turkcell olarak yatırımlarımızı bu yönde yapıyoruz. Bu dijital dönüşümde kurumlara ve bireylere destek olmaya çalışıyoruz. 2021 yılı büyüme yılı olacak. 2021 yılında da 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimiz var. Yüzde 14-16 bandında gelirimizi artırmak hedeflerimiz arasında. 2020 yılında yatırımlarımızın toplam gelire oranı yüzde 18,5 oranındaydı, bu oranı yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.