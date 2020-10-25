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Müşteri tarafından darp edilerek ölen kargocu son yolculuğuna uğurlandı

Çekmeköy’de bir adrese kargo teslimatı yapmaya giden kargo çalışanı, adresi bulamayınca kargo alıcısı tarafından darp edildi.

Çekmeköy'de bir adrese kargo teslimatı yapmaya giden kargo çalışanı, adresi bulamayınca kargo alıcısı tarafından darp edildi. Hastanede verdiği yaşam savaşını kaybeden kargo çalışanı, bugün son yolculuğuna uğurlandı.


Çekmeköy'de 19 Ekim tarihinde yaşanan olayda, bir kargo firmasında çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin kargo paketinin adres kısmının eksik yazıldığını fark ederek kargo alıcısı Tayfun Ş.'yi telefonla aradı. Tayfun Ş. ise kargocunun adresi bulamamasına sinirlendi. Kargocu Mehmet Ali İbin, Tayfun Ş. tarafından sokak ortasında darp edildi. Hastanede yaşam savaşı veren kargo çalışanı hayatını kaybetti. Mehmet Ali İbin, Çekmeköy'deki Taşdelen Cem Evi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İbin'in ailesi ve yakınları cenazede gözyaşı döktü. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Valide Sultan Mezarlığı'na götürüldü.


Mehmet Ali İbin'in yeğeni Doğukan Gündüz, “Kendisi bir kargo kuryesi. Aynı şirkette uzun yıllardır çalışıyor. 19 Ekim tarihinde bir paketi teslim etmek isterken, altını çizerek söylüyorum adresi yanlış olan bir paketi teslim etmeye çalışırken kargo sahibinin saldırısına uğradı. Dayım iyilik yapmak istedi. Kargoyu şubeye tekrar geri iade etmek istemedi ve sahibini aradı, sahibiyse gelerek darp etti. İlk yumruk beyin sapına geldi. Dayım yere düştü, bayıldı. 19 Ekim tarihinden itibaren bugüne kadar yoğun bakımdaydı. Dün kendisini kaybettik, acılıyız” dedi.

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