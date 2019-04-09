Müteahhitler emlakçılık yapamayacak

Düzenleme ayrıca site yönetimlerinin emlakçılık faaliyetinde bulunmalarının da önüne geçecek” dedi.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlak faaliyetleri artık Yetki Belgesi alan işletmeler tarafından yapılabilecek. Düzenlemeye göre emlak işletmelerinde taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Taşınmaz ticareti yönetmeliği kapsamında müteahhitler kendi adlarına kayıtlı taşınmazlar dışındaki yerlerin satış ve kiralamalarına aracılık edemeyecekler. Düzenleme ayrıca site yönetimlerinin emlakçılık faaliyetinde bulunmalarının da önüne geçecek. Özellikle sanal ofislerde vergi kaydı oluşturan, bağımsız bölüm olarak ayrı bir yeri olmayan işletmelere de yetki belgesi verilmeyecek” dedi.

Son tarih 5 Aralık 2019

Yetki belgesi alınması hususunda son tarihin 5 Aralık olduğunu belirten Özelmacıklı, “Taşınmaz ticaretine konu hizmetleri iştigal eden işletmeler adına da yetki belgesi verilecek. Bu belge her işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve beş yıl geçerli olacak. Yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat da alamayacaklar. Bu konuda artık son tarih 5 Aralık. Bu tarihten sonra cezai yaptırımlar söz konusu olacağından, yetki belgesi olmayanlar taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunamayacak” dedi.

“Bu hizmetleri sadece yetki belgeli emlakçılar yapabilecek”

Taşınmaz ticaretine konu hizmetlerinin kapsamını hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Taşınmazların alım, satım ve kiralanması, tapu işlemlerine aracılık işlemleri, kira toplama gibi mülk yönetim hizmetleri, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmetleri, rayiç satış ve kira bedelleri hakkında mal sahiplerini bilgilendirme ancak yetkili emlakçılar tarafından yapılabilecek. Bunlar tamamen taşınmaz satış ve kiralama esasları çerçevesinde geçerli olacak” diye konuştu.

“Saatte bin 245 satış işlemi yapılıyor”

TKGM tarafından Türkiye genelinde 2018 yılında toplamda 8 milyon 896 bin 441 tapu işlemi yapıldığını da belirten Altın Emlak Genel Müdürü, “2018 yılında 2 milyon 500 bin adet satış işlemi yapıldı. 251 iş günü üzerinden hesaplama yapıldığında günde 9 bin 960, saatte 1245 adet satış işlemi yapılıyor. Artık satılık yada kiralık olarak arz edilen taşınmaz sayısı milyonları geçti. Bu nedenle taşınmaz ticaretine konu aracılık faaliyetlerinin düzenlenmesi büyük önem taşıyor” dedi.