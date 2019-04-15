Mutfakçılar Afrika pazarına Fildişi'nden girecek

Afrika'nın çok önemli bir pazar olduğunu ve burada Avrupalıların hakimiyetlerini kırmak istediklerini söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Sahra Altı Afrika'ya Fildişi üzerinden gireceklerini söyledi.

Önder, Afrika ve özellikle de Sahra Altı Afrika'nın yıllardır ihmal edilen pazarların başında geldiğini kaydetti. Türkiye ihmal ederken Avrupalıların bu bölgelerde çok ciddi bir pazar payına ulaştığını ve son dönemde Çin ile birlikte Körfez ülkelerinin de yatırımları olduğunu vurgulayan Önder, "Yaptığımız temaslarda gördük ki Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar pazarda çok hakimler. Üstelik çok kaliteli ve çok pahalı ürünlerle bu pazarda yer almışlar. Aslında Afrika ile ilgili yanlış bir önyargı var. Afrika'nın ucuz ve çorak olduğu, açlık ve susuzluk yaşandığı düşünülür. Evet bir kısmı fakir ama bir kısmı da ciddi zengin ve buralarda önemli pazarlar var. Bunu göz önünde bulundurmak lazım" dedi.

Fildişi'nin ev ve mutfak eşyalarında 34.4 milyon dolarlık bir ithalatı olduğunu ifade eden Önder, şöyle devam etti: "Bizim sektörümüzün toplam ihracatı sadece 1.1 milyon dolar. Çin 18.9 milyon dolarla ilk sırada. Arkasından 4.5 milyon dolarla Fransa geliyor. EVSİD olarak ana amacımız bu bölgeye olan ihracatımızı artırmak ve Batı Afrika ile çalışmak. Biz kalite ve fiyatla öne çıkacağız. Türk ürünlerine yaklaşım da çok iyi. En önemli avantajlarımızdan birisi Batı Afrika'daki ticaretin çoğunun Lübnan'ın elinde olması. Lübnanlılar Türkleri iyi biliyor, sempati besliyor ve seviyor. Batı Afrika'da işimiz biraz daha kolay".

Sektördeki son durumu da değerlendiren Önder, Türkiye'nin yurtdışına ağırlıklı olarak plastik ve çelik mutfak eşyaları sattığını belirtti. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2 milyar dolar civarında dış ticaret fazlası verdiğini dünya genelinde mutfak eşyaları sektöründen aldıkları yüzde 2.5 payla 7. sırada olduklarını kaydeden Önder, ilk üç ayda da 700 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Önder, "İşin güzel yanı, normalde dolar yükseldiği zaman meslektaşlarımız fiyatla oynar ve aşağıya çekerdi. Ancak bu sefer böyle olmadı. Kilogram başı ihracatımız 3.20 dolarla geçen senenin ortalamasında. Fiyatları düşürmeden ihracatımızı artırmayı başardık" dedi.