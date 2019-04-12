Mutluluğu beklemek yerine mutlu olmaya karar verdi

20 yaşında yaz tatili için gittiği Almanya'da geçirdiği bir kaza ile ağır şekilde yaralanan Şeyma Avcı'nın mücadelesi duyanlara umut aşılıyor. 11 yıldan beri omurilik felci olan Şeyma Avcı, ilk başlarda zorlansa da hayatta mutluluğu beklemek yerine mutlu olmaya karar verdiğini ifade etti.

Almanya'da yaşayan Şeyma Avcı, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazanarak İstanbul'a taşındı. Üniversitedeki ilk senesini tamamladıktan sonra yaz tatilinde ailesini görmek için yeniden Almanya'ya döndü. Çok sevdiği bir arkadaşının ısrarına dayanamadığını dile getiren Şeyma Avcı “Şartlar uygun değildi. Ama arkadaşımın ısrarını da kıramadım. Ama yolda aracımız arızalandı. Tüm güvenlik önlemlerini aldım. Fosforlu yelek giydim, uyarı üçgenini koydum. Ama bilemeyeceğim bir şey oldu” dedi. Araç servisinin gelmesini arabada bekleyen Şeyma Avcı'nın aracına şerit ihlali yapan bir tır çarptı.

“Yeni hayatıma nasıl başlayacağımı bilmiyordum”

Yaklaşık 100 metre sürüklenen aracından çıktığında hayati tehlikesi vardı. Kazada beyin travması, omurilik yaralanması, kaburga kırıkları ve akciğer kanaması geçirdi. 1 aylık bir yoğun bakım sürecinin ardından hayatta kaldı. Hayatının geri kalan kısmına tekerlekli sandalyede devam etmesi gerekiyordu. “3 aylık rehabilitasyon sürecinde daha neler yaşadığımı bile algılayamadan tekerlekli sandalyeye adaptasyon sürecim başlamıştı” diyen Şeyma, yeni hayatına nasıl bir başlangıç yapacağını da bilmiyordu.

“Hayatımın iplerini elime aldım”

“Birden yürüme yetisini kaybetmek insanı kötü hissettiriyor. Dışarıda yürüyebilen insanları görünce kafandan ‘Neden ben' sorusu hiç gitmiyor” diyen Şeyma Avcı, kazan altı ay sonra döndüğü İstanbul'da birçok rehabilitasyon merkezine gitti. Bu merkezlerden yürümeden çıkmayacağına kendi kendisine söz verdi. Ama olmadı. Rehabilitasyon sürecinde geçen bir ay sonunda bir gelişme olmamıştı.

Şeyma Avcı, “Herkesin hayatına devam ettiğini gördüm. En sevdiklerim annem, babam, kardeşlerim işe gidiyorlar, alışverişe gidiyorlar; nişanlım aynı şekilde işe gidiyor, arkadaşlarıyla buluşuyordu. Üniversitedeki arkadaşlarım üçüncü sınıfa geçmişti. Yani Hayat devam ediyordu. Ani bir kararla merkezden ayrıldım. Mola verdiğim hayatıma geri dönmem gerektiğini hissettim. Ailem bana burada bir ev tuttu. Sonra adım adım evde yalnız kaldıkça önce temizlik yapmaya sonra yemek yapmaya başladım. Adım adım ilerledim. Artık hayatımın iplerini elime almaya başladım” sözleriyle o günleri anlattı.

“Yeniden yürüyebileceğime inanıyorum”

Şeyma, yeni hayatını yaşamaya başlamış olsa da hep bir gün yürüyebileceği inancını da taşıdı. Yeniden üniversiteye başlayan Şeyma Avcı, bu süreçte evlendi. İki de çocuğu oldu. “Artık evli bir üniversiteli olarak kendimden emin adımlarla ilerliyordum hayatıma çünkü ben mutluluğun gelip beni bulmasını beklememiştim. Ben mutlu olmaya, mutlu yaşamaya karar vermiştim” diyen Şeyma, kendisi gibi milyonlarca omurilik felçlisine umut olabilecek, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin de ilk gününden beri desteklediği Wings for Life World Run'ın çok önemli organizasyon olduğunu söylüyor.

Kendisini engelleriyle değil, başarılarıyla tanımlamayı tercih eden Şeyma Avcı katılım ücretlerinin hepsinin hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmalarında kullandığı organizasyonun fonladığı araştırmalar sayesinde bir gün yeniden yürümeyi de başarabileceğine inandığını belirtip “Rehabilitasyon sürecinde kendime verdiğim sözü Wings for Life Vakfı'nın destekleriyle gerçekleştirebilirim. Buna inanıyorum. O sebeple daha fazla omurilik felci araştırmasına fon sağlanması için herkesi wingsforlifeworldrun.com sitesinden etkinliğe kayıt olmaya ve destek vermeye davet ediyorum” dedi.