Sola Unitas Academy kurucularından Umut Kısa, teknoloji sayesinde bilgiye daha hızlı erişebilmek, kariyeri daha rahat değiştirebilmenin yolunu açtığını belirterek, "Mutsuz çalışanlar kariyer atölyelerine yöneliyor. Bu noktada kariyer yönetimi ile ilgili atölye çalışmaları, seminerler, kurslar ve eğitimler yoğun ilgi görüyor" dedi.

İş dünyasında esnek çalışma saatleri, yarı zamanlı çalışmalar ve proje bazlı işler artık daha fazla ön planda olmaya başladığı belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, Y ve Z kuşağının çalışma hayatına dahil olmasıyla X kuşağına kıyasla daha çok sık iş değiştirdiği kaydediliyor. Yeni nesil çalışanlar, kariyer yaşamlarında birden fazla kez büyük değişimler de yapabiliyorlar.

Teknoloji sayesinde bilgiye daha hızlı erişebilmek, kariyeri daha rahat değiştirebilmenin yolunu açtığını belirten Sola Unitas Academy kurucularından Umut Kısa, "Kariyer ile mutluluk arasındaki gerçek bir ilişki olduğu bilinen bir gerçek. Çalışanların çoğu yaptığı işin ve aldığı ücretin onu ne kadar tatmin ettiğini sorguluyor. Mutsuz çalışanlar kariyer atölyelerine yöneliyor. Bu noktada kariyer yönetimi ile ilgili atölye çalışmaları, seminerler, kurslar ve eğitimler yoğun ilgi görüyor" dedi.

"Her bireyin iş yaşamı farklı anlamlar taşıyor"

Sola Unitas Academy bünyesinde yer alan Kariyer Atölyesi'nde kariyer koçu Zühal Yiğit, "Her birey için, iş yaşamı, farklı anlamlar taşıyor. En temelde elbette para kazanmak, yaşamak için gerekli ancak sonrasındaki motivasyonları da es geçmek mümkün görünmüyor. Kimisi için bir oyun alanı, işin içinde eğlence olmazsa olmazlardan. Kendini işe yarar hissetmek, ürettiğini görmek bir başkası için gerçek bir ihtiyaç. Bir grubun parçası olmak, orada saygı görmek, sevilmek çalışmanın en vazgeçilmez yanı olabiliyor. Başarı duygusu hemen herkes için önemli ancak burada başarı nedir, ona bakmak gerekiyor. Atölyenin temel amaçlarından birisi katılımcıların bu farkındalıkları yaşaması. İş yaşamında bu noktaya hangi motivasyonlarla gelmiş, orada olmaktan ne kadar mutlu, seçtiği şey mi bu yoksa kendini orada mı buluvermiş gibi soruların cevaplarına odaklanıyoruz" dedi.

"Geçen dönem gerçekleşen Kariyer Atölyesi oldukça ilgi gördü"

Yaşamın her anında yaşanan hızlı değişim iş yaşamını da etkilediğine dikkat çeken Sola Unitas Academy kurucularından Umut Kısa, bu hızlı değişime ayak uydurmakta zorlanan çalışanlar güvendikleri kurumlardan destek arayışında olduklarını belirterek, "Geçen dönem gerçekleşen Kariyer Atölyesi oldukça ilgi gördü ve yeni dönemde yenisini sunmamız gerektiği konusunda emin olduk. Sektör bağımsız, çalışan deneyimleri benzerlik gösteriyor ve ihtiyaçlar da bir noktada ortak oluyor. Kariyer Atölyesi buna hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

"Herkesin mutlulukla işe gittiği bir dünya hayal ediyoruz"

Kariyer Atölyesi'nde Kariyer Koçu Şenay Cengiz Aslan, atölyeye katılan herkesin mutlulukla işe gittiği bir dünya hayal ettiklerini belirterek, "Bir gün boyunca farklı konulara vurgu yapıyor, bunları da konuya uygun şekillerde deneyimletiyoruz. Bazen testler çözülüyor, bazen oyunlar oynanıyor, bazense yazılar yazılıyor. Yaşamın koşturmacası yavaşlıyor, görüntüler netleşiyor. Kariyer gündemi olan diğer kişilerle beraber olmak zenginleştirici bir deneyim. Kişi kendine izin verirse, bambaşka bakış açıları geliştirerek ayrılıyor" şeklinde konuştu.

Yeni dönem atölye 12 Ekim'de

Aslan, 12 Ekim'de yeni bir Kariye Atölyesi gerçekleştireceklerini kaydederek, "İşinde mutlu olmayan, kariyerinde değişiklik yapmak isteyenler, yeni mezun veya son sınıfta, kendisine kariyer alanı belirleyecek olanlar, emekli olmuş hem keyif alacağı hem de gelir elde edebileceği bir işe sahip olmak isteyenler kişileri bir araya getirerek deneyim sahibi olmalarını sağlayacağız" dedi.