İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muud'da Ekim'de zirvenin sahibi Semicenk oldu

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Ekim ayının en çok dinlenenleri açıklandı.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un Ekim ayının en çok dinlenenleri açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde sevilen isim Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında başarılı rock grubu Madrigal'ın ‘Neogazino' albümü ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise Taylor Swift Ekim ayının şampiyonu oldu.


Müzik platformu Muud'un Ekim ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada sevilen isim Semicenk yer aldı.


Madrigal'ın Neogazino albümü zirvede


Rock müziğinin sevilen gruplarından Madrigal'ın ‘Neogazino' albümü yerli albümler kategorisinin lideri oldu. Semicenk'in ‘Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın?' parçası, ‘En Çok Dinlenen Yerli Single'lar listesinde ilk sıraya yerleşti.


Yabancılarda şampiyon Tom Odell ve Taylor Swift


Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell, ‘Another Love' parçası ile ilk sırada yer alırken, Taylor Swift, yabancı sanatçılar kategorisinde zirveye yerleşti. Yine Taylor Swift'in ‘Midnights' albümü ayın en çok dinlenen albümü oldu.



En çok dinlenen yerli single'lar


Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın


Zeynep Bastık - Ara


Dedublüman - Belki [Akustik]


KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım


Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya


Madrigal - Dip


Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi


Tarkan - Yap Bi Güzellik


Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)


Semicenk - Herkes Gibisin



En çok dinlenen yerli albümler


Madrigal - Neogazino


UZI - EL CHAVO


Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1


cakal - Paradoks


Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin


Müslüm Gürses - Küskünüm


UZI - Kan


Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen


Simge - Ben Bazen


Ahmet Kaya - Ülkemde Son Turnem



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Semicenk


Dedublüman


Zeynep Bastık


Tarkan


UZI


KÖFN


Kurtuluş Kuş


Burak Bulut


Madrigal


İkilem



En çok dinlenen yabancı albümler


Taylor Swift - Midnights [3am Edition]


Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)


BTS - Proof


Rosa Linn - SNAP PACK


Indila - Mini World (Deluxe)


Meghan Trainor - Takin' It Back


ROSALIA - MOTOMAMI +


The Weeknd - The Highlights


Harry Styles - Harry's House


Beyonce - RENAISSANCE



En çok dinlenen yabancı single'lar


Tom Odell - Another Love


Inna & Reynmen - Wherever You Go


Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT


Rosa Linn - SNAP


Harry Styles - As It Was


Taylor Swift - Lavender Haze


ROSALA - DESPECH


Madison Beer - Showed Me (How I Fell In Love With You)


Nej - Paro


The Weeknd - Blinding Lights



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


Taylor Swift


Rihanna


Eminem


INNA


Tom Odell


BTS


The Weeknd


Billie Eilish


Evgeny Grinko


Maneskin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.