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Muud'da Nisan ayının zirvesi belli oldu

Dijital müzik platformu Muud’un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Dijital müzik platformu Muud'un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli single Uzi'nin seslendirdiği ‘Arasan da' şarkısı oldu. Yabancılarda ise Camila Cabello'nun Familia albümü ve Maneskin-Beggin' parçası dinlendi.



Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud'un Nisan ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada Türk pop müziği önemli isimlerinden Serdat Ortaç'ın eserlerinin çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandığı ‘Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1' albümü yer aldı. Albümde Serdar Ortaç'ın şarkılarını Türk müziğinin önemli sanatçılarından Derya Uluğ, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Bengü gibi isimler seslendirdi.



Uzi ‘Arasan da' bir numarada


Ardı ardına yayınladığı hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren rap müziğin parlayan yıldızı Uzi, ‘Arasan da' parçası ile yerli single listesinde zirveye yerleşti.



Yabancılarda zirve Maneskin'in


Platformun Nisan ayında en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Maneskin - ‘Beggin' şarkısı oldu. Nisan'da Camila Cabello, en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında ilk sırada yer aldı. Yine Camila Cabello'nun Familia albümü yabancı albümler sıralamasında en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.



En çok dinlenen yerli single'lar


UZI - ARASAN DA


Canbay & Wolker - Leylim Yar


Semicenk - Düşer Aklıma


Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak


Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Hasat


Tarkan - Geççek


Edis - Arıyorum


Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata


Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Es Deli Deli


Berkay - Bal Badem



En çok dinlenen yerli albümler


Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1


Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen


Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız


Uzi - Kan


Bergen - Acıların Kadını


Sinan Akçıl - Piyanist 2


Müslüm Gürses - Küskünüm


Ebru Gündeş - Ebru Gündeş Söylüyor 1


Cem Belevi - CEMİYET GAZİNOSU


Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği



En çok dinlenen yerli sanatçılar


UZI


Canbay & Wolker


Gülşen


Tarkan


Edis


Burak Bulut


Kurtuluş Kuş


Bergen


Semicenk


Mustafa Ceceli



En çok dinlenen yabancı albümler


Camila Cabello - Familia


Olivia Rodrigo - SOUR


Doja Cat - Planet Her


INNA - Nirvana


Sia - This Is Acting (Deluxe Version)


The Weeknd - The Highlights


Maneskin - Chosen


Lil Nas X - MONTERO


The Kid LAROI


ROSALA - MOTOMAMI



En çok dinlenen yabancı single'lar


Maneskin - 'Beggin'


Billie Eilish - No Time To Die


The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY


Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY


Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)


Camila Cabello - Bam Bam (feat. Ed Sheeran)


Harry Styles - As It Was


Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)


Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT


Camila Cabello - psychofreak (feat. WILLOW)



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


Camila Cabello


Billie Eilish


INNA


The Weeknd


Eminem


Doja Cat


Metallica


Maneskin


Rihanna


LP

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