Muud'da Tarkan zirveye yerleşti

Muud, Temmuz ayı en çok dinlenenler listesini açıkladı.
Yerli sanatçılar listesinde Megastar Tarkan zirveye otururken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı. Yabancı sanatçılar ve yabancı albümler kategorilerinde ise Harry Styles, Harry's House albümü ile Temmuz ayının şampiyonu oldu.
Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşivine sahip müzik platformu Muud'un Temmuz ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platformda, yerli sanatçılar listesinin ilk sırasında Megastar Tarkan yer aldı.
Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, Temmuz ayında da zirvedeki yerini korudu
Serdar Ortaç'ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, Temmuz ayında da en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirvedeki yerini korudu. Gitarist, vokalist, şarkı yazarı Salman Tin ve prodüktör, aranjör Bilge Kağan Etil'den (BKE) oluşan elektronik pop grubu KÖFN ise Bi' Tek Ben Anlarım parçası ile ‘yerli single' listesinin lideri oldu.,
Yabancı single kategorisi şampiyonu: Maneskin
Muud Temmuz ayı en çok dinlenen yabancı single şarkılar kategorisinde 2021 Eurovision birincisi Maneskin, Beggin' cover'ı ile ilk sıraya yerleşti.
Harry Styles rüzgârı
Muud Temmuz ayında en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde liderliği elde eden Harry Styles, en çok dinlenen yabancı albümler listesinde de Harry's House albümüyle zirvede yerini alarak 2 farklı kategoride Temmuz ayının şampiyonu oldu.
En çok dinlenen yerli single'lar
KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)
cakal - İmdat
Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan
Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim
Canbay & Wolker - Leylim Yar
Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben
Derya Uluğ - Hadi Çal
Sakiler - Canıma Minnet
Tarkan - Yap Bi Güzellik
En çok dinlenen yerli albümler
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
cakal - Paradoks
UZI - Kan
Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Müslüm Gürses - Küskünüm
Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız
Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri
Bergen - Acıların Kadını
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Tarkan
cakal
KÖFN
Semicenk
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Mustafa Ceceli
Merve Özbey
UZI
Derya Uluğ
En çok dinlenen yabancı albümler
Harry Styles - Harry's House
Maneskin - Chosen
Indila - Mini World (Deluxe)
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)
Drake - Honestly, Nevermind
XXXTENTACION - LOOK AT ME: THE ALBUM
Post Malone - Twelve Carat Toothache
INNA - Nirvana
Sofi Tukker - WET TENNIS
Sigrid - How To Let Go
En çok dinlenen yabancı single'lar
Maneskin - Beggin'
Harry Styles - As It Was
Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT
Imagine Dragons - Believer
Tom Odell - Another Love
Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
Glass Animals & iann dior - Heat Waves
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
LP - Lost on You
INNA - Magical Love
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Harry Styles
Maneskin
INNA
The Weeknd
Sia
Imagine Dragons
Indila
LP
Metallica
Chris Brown