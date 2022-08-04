İhlas Haber Ajansı

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Muud'da Tarkan zirveye yerleşti

Muud, Temmuz ayı en çok dinlenenler listesini açıkladı.

Yerli sanatçılar listesinde Megastar Tarkan zirveye otururken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı. Yabancı sanatçılar ve yabancı albümler kategorilerinde ise Harry Styles, Harry's House albümü ile Temmuz ayının şampiyonu oldu.



Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşivine sahip müzik platformu Muud'un Temmuz ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platformda, yerli sanatçılar listesinin ilk sırasında Megastar Tarkan yer aldı.



Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, Temmuz ayında da zirvedeki yerini korudu


Serdar Ortaç'ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, Temmuz ayında da en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirvedeki yerini korudu. Gitarist, vokalist, şarkı yazarı Salman Tin ve prodüktör, aranjör Bilge Kağan Etil'den (BKE) oluşan elektronik pop grubu KÖFN ise Bi' Tek Ben Anlarım parçası ile ‘yerli single' listesinin lideri oldu.,



Yabancı single kategorisi şampiyonu: Maneskin


Muud Temmuz ayı en çok dinlenen yabancı single şarkılar kategorisinde 2021 Eurovision birincisi Maneskin, Beggin' cover'ı ile ilk sıraya yerleşti.



Harry Styles rüzgârı


Muud Temmuz ayında en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde liderliği elde eden Harry Styles, en çok dinlenen yabancı albümler listesinde de Harry's House albümüyle zirvede yerini alarak 2 farklı kategoride Temmuz ayının şampiyonu oldu.



En çok dinlenen yerli single'lar


KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım


Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)


cakal - İmdat


Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan


Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim


Canbay & Wolker - Leylim Yar


Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben


Derya Uluğ - Hadi Çal


Sakiler - Canıma Minnet


Tarkan - Yap Bi Güzellik



En çok dinlenen yerli albümler


Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1


cakal - Paradoks


UZI - Kan


Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin


Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen


Müslüm Gürses - Küskünüm


Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız


Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri


Bergen - Acıların Kadını


Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Tarkan


cakal


KÖFN


Semicenk


Burak Bulut


Kurtuluş Kuş


Mustafa Ceceli


Merve Özbey


UZI


Derya Uluğ



En çok dinlenen yabancı albümler


Harry Styles - Harry's House


Maneskin - Chosen


Indila - Mini World (Deluxe)


Sia - This Is Acting (Deluxe Version)


Drake - Honestly, Nevermind


XXXTENTACION - LOOK AT ME: THE ALBUM


Post Malone - Twelve Carat Toothache


INNA - Nirvana


Sofi Tukker - WET TENNIS


Sigrid - How To Let Go



En çok dinlenen yabancı single'lar


Maneskin - Beggin'


Harry Styles - As It Was


Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT


Imagine Dragons - Believer


Tom Odell - Another Love


Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE


Glass Animals & iann dior - Heat Waves


The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY


LP - Lost on You


INNA - Magical Love



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


Harry Styles


Maneskin


INNA


The Weeknd


Sia


Imagine Dragons


Indila


LP


Metallica


Chris Brown

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