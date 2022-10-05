Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Eylül’de en çok dinlenenler listesi açıklandı.
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un Eylül'de en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık'ın ‘Ara' şarkısı zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında başarılı rapçi UZİ'nin EL CHAVO albümü ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA Eylül ayının şampiyonu oldu.
Müzik platformu Muud'un Eylül'de en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi. Platformda yerli single listesinde pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık'ın ‘Ara' isimli şarkısı ilk sırada.
Eylül ayında UZİ fırtınası
Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden UZİ'nin yeni albümü EL CHAVO, Eylül ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti. Son zamanlarda şarkılarıyla adından söz ettiren Semicenk ise yerli sanatçılar listesinin lideri oldu.
Yabancılarda şampiyon INNA
Yabancı şarkılar kategorisinde Türkiye'nin başarılı isimlerinden Reynmen ile düet yapan INNA'nın Wherever You Go parçası ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Eylül ayında INNA, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirveye ulaştı. Tom Odell'in ‘Long Way Down (Deluxe)' albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.
Muud'da en çok dinlenen yerli single'lar
Zeynep Bastık - Ara
KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya
Tarkan - Yap Bi Güzellik
Madrigal - Dip
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)
cakal - İmdat
Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan
Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın
Canbay & Wolker - Leylim Yar
En çok dinlenen yerli albümler
UZI - EL CHAVO
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Madrigal - Neogazino
cakal - Paradoks
Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin
UZI - Kan
Müslüm Gürses - Küskünüm
Patron - KIŞ UYKUSU
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Mabel Matiz - Maya
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
UZI
Tarkan
Zeynep Bastık
Edis
KÖFN
Kurtuluş Kuş
Burak Bulut
Madrigal
İkilem
En çok dinlenen yabancı albümler
Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)
BTS - Proof
The Weeknd - The Highlights
Indila - Mini World (Deluxe)
ROSALIA - MOTOMAMI +
Harry Styles - Harry's House
Alicia Keys - KEYS II
Beyonce - RENAISSANCE
Maneskin - Chosen
Drake - Honestly, Nevermind
En çok dinlenen yabancı single'lar
Inna & Reynmen - Wherever You Go
Tom Odell - Another Love
Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT
Harry Styles - As It Was
Nej - Paro
The Weeknd - Blinding Lights
ROSALIA - DESPECHA
Glass Animals & iann dior - Heat Waves
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
INNA
Tom Odell
The Weeknd
BTS
Billie Eilish
Harry Styles
Imagine Dragons
ROSALIA
Modern Talking
Evgeny Grinko