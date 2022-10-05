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Muud'un Eylül'de en çok dinlenenler listesi açıklandı

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Eylül’de en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un Eylül'de en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık'ın ‘Ara' şarkısı zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında başarılı rapçi UZİ'nin EL CHAVO albümü ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA Eylül ayının şampiyonu oldu.



Müzik platformu Muud'un Eylül'de en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi. Platformda yerli single listesinde pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık'ın ‘Ara' isimli şarkısı ilk sırada.



Eylül ayında UZİ fırtınası


Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden UZİ'nin yeni albümü EL CHAVO, Eylül ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti. Son zamanlarda şarkılarıyla adından söz ettiren Semicenk ise yerli sanatçılar listesinin lideri oldu.



Yabancılarda şampiyon INNA


Yabancı şarkılar kategorisinde Türkiye'nin başarılı isimlerinden Reynmen ile düet yapan INNA'nın Wherever You Go parçası ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Eylül ayında INNA, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirveye ulaştı. Tom Odell'in ‘Long Way Down (Deluxe)' albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.



Muud'da en çok dinlenen yerli single'lar


Zeynep Bastık - Ara


KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım


Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya


Tarkan - Yap Bi Güzellik


Madrigal - Dip


Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)


cakal - İmdat


Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan


Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın


Canbay & Wolker - Leylim Yar



En çok dinlenen yerli albümler


UZI - EL CHAVO


Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1


Madrigal - Neogazino


cakal - Paradoks


Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin


UZI - Kan


Müslüm Gürses - Küskünüm


Patron - KIŞ UYKUSU


Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen


Mabel Matiz - Maya



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Semicenk


UZI


Tarkan


Zeynep Bastık


Edis


KÖFN


Kurtuluş Kuş


Burak Bulut


Madrigal


İkilem



En çok dinlenen yabancı albümler


Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)


BTS - Proof


The Weeknd - The Highlights


Indila - Mini World (Deluxe)


ROSALIA - MOTOMAMI +


Harry Styles - Harry's House


Alicia Keys - KEYS II


Beyonce - RENAISSANCE


Maneskin - Chosen


Drake - Honestly, Nevermind



En çok dinlenen yabancı single'lar


Inna & Reynmen - Wherever You Go


Tom Odell - Another Love


Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT


Harry Styles - As It Was


Nej - Paro


The Weeknd - Blinding Lights


ROSALIA - DESPECHA


Glass Animals & iann dior - Heat Waves


The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY


Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


INNA


Tom Odell


The Weeknd


BTS


Billie Eilish


Harry Styles


Imagine Dragons


ROSALIA


Modern Talking


Evgeny Grinko

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