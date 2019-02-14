Muz yüklü konteynerden 79 kilo kokain çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvador'dan Türkiye'ye gelen geminin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 31 milyon 532 bin lira olan 78 kilo 830 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Ekvador'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirilmeye çalışılacağı istihbaratına ulaşıldı. Elde edilen verilerin İstihbarat Bilgi Sisteminde yapılan analizleri sonucu bir gemi şüpheli olarak değerlendirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Gemi Takip Programı üzerinden takip edilen gemiye ait bilgiler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. Uluslararası sularda başlayan takip geminin İstanbul Ambarlı Limanına gelmesine kadar koordineli olarak aralıksız sürdürüldü. Bahse konu geminin Ambarlı Limanı'na yanaşmasına müteakip, gemi ve yükleri, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak dedektör köpekler, X-Ray tarama sistemleri, videoskop ve diğer teknik cihazlarla aramaya tabi tutuldu.

Yapılan aramalar sonucu muz yüklü 6 konteynerin bir tanesinin ön tarafında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine, fiziki aramaya tabi tutulmak üzere konteyner açıldı. Yapılan detaylı aramada muz yüklü koliler arasında gizlenmiş 70 adet paket ele geçirildi. Paketler içerisinde bulunan maddenin yapılan ön analizinde kokain olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda piyasa değeri yaklaşık 31 milyon 532 bin lira olan 78 kilo 830 gram kokaine el konuldu. Olayla ilgili soruşturmaya çok yünlü olarak devam ediliyor.