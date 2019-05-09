“Müzeden Kaçan Tablolar”a yoğun ilgi

İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programı öğrencilerinin mezuniyet projeleri kapsamında hazırlanan “Müzeden Kaçan Tablolar” sergisinde öğrenciler kendilerini manken gibi kullanarak, yüzlerini adeta birer tuval gibi tasarımlayarak ünlü resimleri tekrar oluşturdular. Bu kapsamda ünlü ressamların portre çalışmalarını kendi yüz tiplerine en yakın olanı seçen öğrenciler, çalışmalara başlamadan önce ünlü ressamlarla ilgili araştırmalar yaparak kendi yüz tiplerine en uygun olabilecek çalışmaları seçtiler. Yapılan çalışmalar 7 Mayıs Salı günü İstanbul Aydın Üniversitesi A Blok VIP Salon'da sergilendi.

“Mona Lısa”dan “Çığlık”a

Programda eğitim alan elli iki öğrenci, sergide Leonardo da Vinci'nin “Mona Lisa”, Edward Munch'un “Çığlık”, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun ve Hollandalı ressam Van Gogh'un otoportre çalışmalarının yanında, Afgan Kızı Sharbat Gula gibi parçalar olmak üzere toplam yirmi beş tablo üzerinde çalıştılar.

“Öğrencilerimiz çok hevesliydiler”

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Leyla Cesaret, öğrencilerin projeyi olumlu ve severek karşıladığını söyledi. Öğrencilerin, bu projede makyaj yapmanın bir sanat olduğunu gördüğünü söyleyen Cesaret, “Öğrenciler bu güzel proje ile kendisinden sonraki öğrencilere de örnek oldular. Yetenekli öğrenciler o kadar hevesli ve tutkulular ki, başlarda yirmi bir adet yapılması planlanan eserlerin sayısı yirmi beşe kadar çıkmıştır. Yaptıkları çalışmaların tıpkı müzeden kaçmışçasına orijinaline büyük benzerlik göstermesi, öğrencilerin ne kadar başarılı olduklarını gösteriyor” diye konuştu.